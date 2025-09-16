مخزومي: نأسف لأن الحكومة في جلستها اليوم لم تتخذ القرار الحاسم بإقرار تصويت الاغتراب لـ 128 نائبا

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة “إكس”: “نأسف لأن الحكومة، في جلستها اليوم، لم تتخذ القرار الحاسم بإقرار تصويت الاغتراب لـ128 نائباً، وأحالت الملف إلى مجلس النواب. هذا التلكؤ يُكرّس التمييز بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، ويهمّش دور الاغتراب اللبناني الذي يشكّل ركيزة وطنية واقتصادية أساسية.

كما ونستنكر استمرار المماطلة في إنشاء الميغاسنتر، الذي يُعدّ خطوة ضرورية لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية لجميع اللبنانيين، داخل لبنان وخارجه. ونُحذّر من أي محاولات أو مناورات لتأجيل الانتخابات النيابية لعام 2026، فهذا استحقاق دستوري ووطني لا يملك أحد حق التلاعب به. إن أي محاولة لحرمان اللبنانيين من حقهم الديمقراطي ستواجَه برفض شعبي وسياسي واسع”.

وأضاف مخزومي أن هذا الموقف يعبّر عن رفضه التام لأي تمييز أو مماطلة، مؤكدًا أهمية احترام حقوق اللبنانيين داخل وخارج البلاد. وتابع أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق العدالة الانتخابية يُعدّ مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها.