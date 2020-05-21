3 إصابات بفيروس كورونا في مشتى حسن

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تولى الصليب الاحمر اللبناني ليلا، نقل 3 مصابين بفيروس “كورونا” المستجد من عائلة واحدة، من بلدة مشتى حسن الحدودية الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي، بإشراف محافظ عكار المحامي عماد اللبكي ومن رئيس طبابة محافظة عكار الدكتور حسن شديد، بالإضافة الى فتى عمره 14 عاما من العائلة نفسها لإجراء اختبار الـ PCR له كونه مخالطا.

وأصبح عدد الحالات المثبتة إصابتها في البلدة، 4 بعد أن سجلت إصابة سيدة قبل يومين وتم نقلها الى إحدى المستشفيات للمعالجة.

وبناء عليه، أوفدت وزارة الصحة فريقا طبيا وتمريضيا الى البلدة برئاسة الدكتور شديد، بالتنسيق مع البلدية والاجهزة الامنية المعنية لأخذ عينات PCR عشوائية وخصوصا للمحتمل اختلاطهم بمصابين بشكل مباشر ومحيطهم .

وكانت دورية من مكتب القبيات في مديرية أمن الدولة في محافظة عكار عملت ليلا على إقفال المقاهي والمحال التجارية في البلدة التي شهدت اكتظاظا كبيرا وبشكل مخالف لقرار التعبئة العامة وخطة الطوارئ الصحية.