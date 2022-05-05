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استحقاق ٢٠٢٢: استفتاء لا انتخاب

5 - مايو - 2022
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كما في لبنان، كذلك في الاقليم: الصورة رمادية مغبشة. فمفاوضات فيينا بين الولايات المتحدة الاميركية وايران في مد وجزر. ومع ان الاتجاه الايجابي هو الغالب، لكن مع النظام في ايران المفاجآت واردة، وخصوصاً عند وصول المفاوضات الى الشوط الأخير أو اللحظات الاخيرة. من هنا المراوحة القاتلة التي نعيشها في لبنان والمنطقة. ومن هنا ايضاً اهمية الاستحقاق الديمقراطي المنتظر. فالانتخابات النيابية في لبنان هذه المرة هي استفتاء اكثر مما هي انتخاب. فإذا ربح السياديون فهذا يعني أنّ الشعب اللبناني يريد الدولة لا الدويلة. يريد الجيش لا الميليشيا التابعة لحزب الله. يريد اعادة الروح الى علاقات لبنان مع الدول العربية ومع المجتمع الدولي لا التقوقع مع دول صارت خارج حركة التاريخ، حتى لا نقول خارج حركة التقدم والتطور. اما اذا اختار الشعب اللبناني من يطلقون على أنفسهم صفة الممانعين فإنه يكون قد حكم على نفسه بالإعدام والموت. من هنا مصيرية انتخابات ٢٠٢٢ ، ومن هنا ايضاً المسؤولية الكبيرة التاريخية الملقاة على عاتق الناخبين. فيا أيها اللبنانيون: وطنكم بحاجة اليكم، والواجب الانتخابي يناديكم. شاركوا بكثافة في الانتخابات. فـ “اصواتكن هيي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى”.

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