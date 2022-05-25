التجاذب بين بري وباسيل نتيجته الفراغ؟!

ما سر الهدوء المسيطر على معركة رئاسة مجلس النواب؟ وهل صحيح أنّ الرئيس نبيه بري يدير اللعبة بصمت وحنكة حتى يتوصل الى تحقيق النتيجة المطلوبة؟ الاحتمال الاخير مرجح، علماً انّ كل الاتصالات المباشرة وغير المباشرة لعين التينة تتم مع التيار الوطني الحر.

فبري بحاجة الى التيار لسببين: تأمين اكثرية مشرّفة نوعاً ما لعودته الى رئاسة مجلس النواب، وتأمين الميثاقية المسيحية. والتيار يدرك حاجة بري الماسة اليه، لذلك نراه يفاوض ويحاور ويناور توصّلاً الى نيل المكتسبات التي يريدها.

ووفق المعلومات فإن التيار يطرح سلة متكاملة تبدأ برئاسة مجلس النواب ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، وتمر بالحكومة رئيساً واعضاء، لتصل الى رئاسة الجمهورية. فهل الثنائي الشيعي في هذا الوارد؟ حتى الآن لا. من هنا المراوحة والمماطلة والتأجيل.

فالثنائي، وتحديداً حزب الله، لا يريد أن يعد جبران باسيل بالرئاسة ، لأنه لا يتحمّل تجربة تعطيل البلد لسنوات، كما فعل في معركته لإيصال ميشال عون. في المقابل باسيل لن يتراجع.

فحلمه بالرئاسة أقوى من أي أمر آخر. وفي انتظار الحل بين التيار وأمل لا تتعجبوا اذا كان الفراغ المبكر والطويل هو النتيجة. فبئس برلمان يبدأ عهده بالتعطيل، وبئس نواب يبدأ عهدهم والدولار يواصل التحليق!