التيار الوطني الحر: كابوس على لبنان واللبنانيين!

الى أين يمكن التيار الوطني الحر أن يأخذ البلد بعد؟ للأسف الى أبعد مما نتصور وتتصورون، وذلك على كل الصعد والمستويات. البداية من الكهرباء والعرض الذي قدمته شركة سيمنز العالمية لوزارة الطاقة. العرض بسيط ، وفيه تتعهد الشركة الألمانية بتأمين الكهرباء للبنانيين ٢٤ ساعة على ٢٤ خلال مدة لا تتجاوز الثمانية عشر شهراً ، اي خلال سنة ونصف السنة.

ومع ان التمويل تؤمنه الشركة، ولا تعتمد فيه لا على الدولة اللبنانية ولا على خزينتها، فإن وزير الطاقة وليد فياض المناصر للتيار الوطني الحر سحب العرض عن جدول اعمال آخر جلسة لمجلس الوزراء. لماذا؟ لسبب بسيط وهو أنّ مشروع سيمنز لا يلحظ إنشاء معمل في سلعاتا ، وهو المطلب الأعز الى قلب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. في السياسة، الوضع ليس أفضل حالاً. إذ من الواضح أنّ باسيل ورئيس الجمهورية لا يريدان تشكيل حكومة جديدة، بل يرغبان في إبقاء الحكومة الحالية، أي الحفاظ على وضعية تصريف الأعمال أيضاً.

لماذا؟ أيضاً لسبب بسيط ، وذلك ليتمكّن رئيس الجمهورية من البقاء في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته في الحادي والثلاثين من تشرين الاول، وذلك تحت حجة تصريف الاعمال! وهو ما قاله باسيل صراحة في خطابه الاخير. اذاً التيار الوطني يستكمل مسلسل خراب لبنان ، كهربائياً و سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً. فمتى ينتهي هذا الكابوس المسيطر على لبنان واللبنانيين؟