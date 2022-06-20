الكتل النيّابية تكثّف اجتماعاتها فمن ستسمّي الخميس لرئاسة الحكومة؟

تتجه الانظار الى موعد الاستشارات النيابية نهار الخميس و الكتل النيابية دخلت مرحلة الاجتماعات المفتوحة والتواصل في ما بينها للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة , حتى الساعة ما هو مؤكد توجه نواب الثورة الى تسمية السفير نواف سلام.

التيار الوطني الحر الذي دخل في معركة شرسة مع ميقاتي , تشير المعلومات الى انه لن يسميه وسيغرّد بموقفه خارج سرب حليفه حزب الله

اما تكتلي الجمهورية القوية واللقاء الديمقراطي فلم يحسما قرارهما بعد

استحقاق التكليف اذا سيحسم نهار الخميس لكن تأليف الحكومة هو الاهم من أجل السير بالاصلاحات , فهل ستكون مهمة التشكيل سهلة وسريعة؟

اذا عمر هذه الحكومة في حال شدتشكلت سيكون قصيراً اما مهامها فكثيرة , ومن سيتولى رئاستها وحقائبها لن يمتلك ترف التسويات والصفقات.