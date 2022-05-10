اللبنانيون يواجهون وينتخبون

ما كان متوقّعاً حصل. وما دعونا اليه منذ اكثر من شهرين تحقق. فالمديرية العامة للأوقاف الاسلامية أصدرت، وبتوجيه من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، تعميماً على ائمة وخطباء المساجد في لبنان لدعوة اللبنانيين في خطبة الجمعة المقبلة الى المشاركة الواسعة وبكثافة في ممارسة واجبهم الوطني، ولحث المواطنين على النزول الى صناديق الاقتراع للانتخاب وعدم التهاون في ممارسة استحقاق يشكل فرصة للتغيير الحقيقي.

البيان واضح لا لبس فيه ، ويشكل رداٍ على كل ما قيل عن إمكان التزام الطائفة السنية خيارا انتحاريا يتمثل بالمقاطعة. فعندما تدعو اعلى مرجعية روحية عند السنة الى الانتخاب، وعندما يتفق معظم زعماء السنة على المشاركة في الانتخاب، فهذا يعني أنّ تيار المستقبل ورئيسه ارتكبا خطأ جسيماً عندما اعتبرا ان الحل للازمة اللبنانية هو في الهروب والمقاطعة. فالظروف والاوضاع تحتم المواجهة.

والوقوف في وجه دويلة حزب الله لا يكون بتسليمها مفاتيح بيروت وطرابلس وصيدا والمناطق ذات الغالبية السنية الاخرى، وحتى كل المناطق اللبنانية بمعزل عن هويتها الطائفية. وما ينطبق على الزعماء ينطبق اكثر على الناخبين المدعوين الى ممارسة حقهم الديمقراطي منعا لتغيير هوية لبنان. فيا ايها اللبنانيون : وطنكم بحاجة اليكم والواجب الانتخابي يناديكم. شاركوا بكثافة في الانتخابات، “فأصواتكن هيي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى”