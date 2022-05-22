المفتي قبلان وطواحين الهواء!

المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان إختصاصي في تحدّي الآخرين وفي إثارة الحساسيات على انواعها. فالرجل، كلما كتب او تكلم، يطلق عاصفة من المواقف المتطرفة التي لا تلتقي لا مع تركيبة لبنان ولا مع التوازنات القائمة فيه. في الشكل اولا، الشيخ قبلان يتكلم بفوقية ما بعدها فوقية. فهو ينصح ويوجه ويحدد المسارات ويرسم التوجهات.

وهو من جهة ثانية يحذر وينبه ويقرع ويهدد كأنه الرئيس الفعلي للجمهورية اللبنانية، او كأنه المرشد الاعلى للجمهورية والولي الفقيه فيها. آخر مآثر الشيخ، بيان وزعه اليوم على الاعلام وفيه يرد بالحرف الواحد: خيارنا المحسوم لرئاسة مجلس النواب نبيه بري، ونقطة على السطر. فبحسب معلوماتنا فإن قبلان لم ينتخب نائبا في الانتخابات التي جرت قبل اسبوع،

وبالتالي بإسم من ينطق عندما يكتب بصيغة المتكلم؟ وبالتالي هل ثمة من اعطاه ابواب مجلس النواب من دون ان ندري؟ ولم يكتف قبلان بهذا، بل اعتبر ان لا خيار سوى خيار حكومة الوحدة الوطنية، ناصحا البعض بعدم اللعب بالنار لأن الكيل طفح. حقا انه بيان الالغاز. اذ من هذا البعض الذي يهدده قبلان؟ وكَيل من طفح: هل كيله شخصيا؟ ام كَيل حركة امل، ام كَيل الثنائي الشيعي؟

ربما على قبلان ان يجيب عن هذه التساؤلات قبل ان يستكمل مسلسل خطبه وكتاباته، لان الناس تعبت من كلماته الاستفزازية، بقدر ما تعبت من بطولاته الوهمية، اذ انه في حالة حرب دائمة حتى ضد… طواحين الهواء!!