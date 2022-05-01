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انتخابات ٢٠٢٢: بين السياديين ومدعي الممانعة!

1 - مايو - 2022
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قبل خمسة عشر يوماً من الاستحقاق الكبير كل شيء توضّح. فالمعركة الانتخابية ليست بين يمين ويسار، ولا بين مسيحيين ومسلمين، ولا بين تقدميين ومحافظين ولا بين ليبراليين وراديكاليين. انها باختصار بين سياديين ومدّعي ممانعة. السياديون يريدون الدولة ومؤسساتها. يريدون جيشاً واحداً وقراراً واحداً للسلم والحرب. يريدون ازدهاراً اقتصادياً ورخاء مالياً . يريدون لدولتهم ان تواكب روح العصر والتقدم. في المقابل مدّعو الممانعة في مكان آخر.إنهم يريدون دويلة حزب الله ومؤسساتها . يريدون الجهاز العسكري والأمني لحزب الله، ويريدون للولي الفقيه في ايران أن يتّخذ قرار الحرب والسلم لا الحكومة اللبنانية. يريدون مجتمع حرب لا مجتمع سلام لذا فإنّ الوضع الاقتصادي والمالي في آخر سلمّ همومهم وانشغالاتهم. وهم اخيراً لا يبالون بالتطور. فما يجري في العالم لا يعنيهم. همّهم أن يطلقوا الشعارات الفارغة وان يجيّشوا العالم للمحاربة من اجلها؛ باختصار: في هذه المعركة الانتخابية لا مجال لّلون الرمادي. فالتصويت اما بالابيض او بالاسود. لذا ايها اللبنانيون، وطنكم بحاجة اليكم، والواجب الانتخابي يناديكم.شاركوا بكثافة في الانتخابات فـ”أصواتكن هيي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى”.

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