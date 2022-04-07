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بهاء الحريري لجبلنا ماغازين: “سوا للبنان” ستكسر المحرّمات ونرفض دعوات مقاطعة الانتخابات

منذ 7 ساعات
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المفاوضات الأولية بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية توشك على الانتهاء. والارجح ان الوفد الموجود في لبنان سيغادر لبنان غدًا بعد ان يكون وقع اتفاقًا بالاحرف الاولى مع السلطات المعنية في لبنان. هل الخبر يوحي بالاطمئنان؟ في الظاهر نعم، لكن في العمق لا. والسبب واضح. فتقييم وفد الصندوق للواقع اللبناني على الصعيد الاقتصادي سيء لا بل سيء جدا. وفي المعلومات ان الوفد اعتبر امام عدد من المسؤولين ان الوضع في لبنان هو الاسوأ بين كل الدول المأزومة التي يتعاطى معها صندوق النقد، والتي يبلغ عددها ١٤٩ دولة. العامل الاساسي لما يعانيه لبنان: فشل المنظومة وتعثرها وعدم وجود قرار واحد عندها او حتى قرار واضح. انها منظومة الضياع والتعثر والفساد. فلا رؤية، ولا خطة. بلى، هناك خطة واضحة عندها لامر وحيد: الاستيلاء على ما تبقى من مقدرات الدولة، ونهب البقية الباقية من خيراتها. فشكرًا لمنظومة لا تتقن سوى الفساد والافساد، والسرقة والنهب. فيا ايها اللبنانيون، وطنكم بحاجة اليكم، والواجب الوطني يناديكم. شاركوا بكثافة في الاستحقاق الديمقراطي الآتي “فأصواتكن هيّي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى”.

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