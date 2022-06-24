تيار يحارب طواحين الهواء!

في المبدأ لا حكومة جديدة من الآن الى نهاية عهد ميشال عون، اي بعد اربعة اشهر وسبعة ايام من اليوم. طبعا رئيس الحكومة المكلف يريد تشكيل حكومة.

اذ انه امر سوريالي ان يكون رئيساً مرتين من دون ان يكون رئيس حكومة حقيقية مرة واحدة. فميقاتي اليوم رئيس حكومة تصريف الاعمال، وهو في الآن عينه رئيس حكومة مكلف تشكيل حكومة جديدة، لكنه في الحالين ليس رئيساً لحكومة فاعلة وقادرة. والأرجح ان الامر المذكور سيستمر الى ما بعد الحادي والثلاثين من تشرين الاول، والسبب بسيط لان صهر العهد جبران باسيل اما ان يشكل حكومة على ذوقه او انه يفضل تعطيل تشكيل حكومة.

والتعطيل صفة ملازمة لاداء التيار الوطني الحر في منذ بدأ مشواره السياسي في لبنان منذ العام ٢٠٠٥ حتى اليوم. فعند كل استحقاق حكومي تبرز المطالب التعجيزية للتيار الوطني الحر، وابرزها توزير جبران باسيل سواء كان رابحا في الانتخابات النيابية او خاسرا. والامر لا يقتصر على الاستحقاق الحكومي بل على الاستحقاق الرئاسي ايضا. فدائما كان ميشال عون يعمد الى تعطيل الانتخابات الرئاسية علّ الامور تؤدي الى وصوله الرئاسة وهو ما حصل في العامين ٢٠٠٨ و ٢٠١٦. نحن اذا امام تيار معطل يضحي بكل شيء في سبيل الحفاظ على امتيازاته ومكتسباته. انه تيار سلبي، يحارب طواحين الهواء ان لم يجد من يحاربه. فهل بمحاربة طواحين الهواء تبنى الدول وتزدهر الشعوب؟