جبران باسيل: "دق المي مي"!

تعب رئيس السن لمجلس النواب نبيه بري من مطالب جبران باسيل فقرّر أن يدعو المجلس الى الانعقاد، وذلك لانتخاب رئيس ونائب للرئيس وهيئة مكتب المجلس. القرار غير المفاجىء صدر بعدما أدرك بري أنّه يتعرّض لعملية ابتزاز كبيرة من رئيس التيار الوطني الحر. الابتزاز الباسيلي لم يقتصر على التركيبة المجلسية فحسب، بل امتد ليشمل التركيبة الحكومية، رئيساً وأعضاء، وحتى رئاسة الجمهورية. طبعاً الأمر لم يرق لبري، لذلك قرّر قلب الأدوار بشكل جذري، ولم يعد يبالي بعدد الاصوات، وما اذا كان سينجح بأكثرية مطلقة، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائداً واحد، أو بأكثرية نسبية. فالمهم أن يعود من جديد الى سدة الرئاسة الثانية، وخصوصاً أنّ الفراغ يدق الابواب ، إن على صعيد الرئاسة الأولى أو على الصعيد الحكومي. ففي حسابات بري إنّ ما خسره في عدد الاصوات، يمكن أن يعوّضه في أهمية الدور، وخصوصاً أنه في حال تمدّد الفراغ، سيكون الرئيس الوحيد المُنتخَب وغير المنتهية ولايته. إنه تكتيك واقعي اعتمده بري، فخسر جبران باسيل إمكان أن يربح أيّ مكسب إن كان على الصعيد الحكومي ، أو على الصعيد الرئاسي. فهل سيتعلّم باسيل يوماً ما من أخطائه فيتخلّى عن تكتيكاته الخاسرة في معظم الاحيان، أو كما يقول المثل:” دق المي مي”!







