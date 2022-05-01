جبران باسيل يريد إلغاء الانتخابات!

مرة جديدة يعود جبران باسيل الى هوايته الاحب الى قلبه: استفزاز الآخرين. فهو يتنقل من منطقة لبنانية الى اخرى باثًا روح التحدي ومفتعلا الاشكال تلو الاخر. هذا ما حصل في منطقة عكار امس، وهو ما يمكن ان يحصل من جديد في اي منطقة اخرى من لبنان… قد يقول قائل: لماذا لا يحق لرئيس التيار الوطني الحر ما يحق لسواه؟ وهل محرّم عليه ان يزور مناطق معينة؟ في المبدأ السؤالان مشروعان، وخصوصا في مرحلة الانتخابات النيابية، حيث على كل رئيس حزب ان يستنهض قواعده الحزبية والشعبية وان يحاول تعزيز الوضع الانتخابي لحزبه. لكن المشكلة هي في باسيل شخصيا. فهو رجل مستفز بامتياز، ويطرح الامور والقضايا بتحد للاخرين ما يجعل من زيارته مناطق معينة مشروع فتنة، بل حتى مشروع حرب اهلية. هذا ما حصل في صيف ٢٠١٩ في منطقة الجبل وتحديدا في قبر شمون. وهذا ما كاد يحصل يوم امس في عكار… لذا المطلوب من القوى المناوئة لباسيل ان لا تنجر الى لعبته. فهو يريد من كل الاستفزازات التي يفتعلها الغاء الانتخابات، اذ قال امس ان التيار الوطني الحر سيعلق مشاركته في الانتخابات اذا استمرت الاعمال ضده من دون ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها. وهو امر منتظر وغير مستغرب لان التيار وجبران باسيل يخشيان نتائج الانتخابات. اما انتم ايها اللبنانيون فوطنكم بحاجة اليكم، والواجب الانتخابي يناديكم. لذا، شاركوا بكثافة في الانتخابات ف “اصواتكن هيي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى”







