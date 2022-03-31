حركة سوا للبنان تكرِّس حضورها رسميا وتدعو الى كثافة الاقتراع

مع وصول ميشال عون الى قصر بعبدا عام ٢٠١٦ أُطلق شعار العهد القوي. حتى الآن لا ندري من هو صاحب الشعار . لكن الاكيد ان العهد كان راضيا عنه واحب ان يكرسه في العام ٢٠١٨، بعد الإنتخابات النيابية.

اذ تم اطلاق تسمية تكتل لبنان القوي على التكتل النيابي للعهد، وهو التكتل الذي يشكل التيار الوطني الحر عموده الفقري.

لكن وقبل ٧ اشهر من نهاية العهد، وقبل شهر ونصف الشهر من نهاية ولاية مجلس النواب يتأكد كيف أن الشعار والتسمية كانا في مكان، والحقيقة والواقع في مكان آخر. ففي العهد القوي انهار الوضع الاقتصادي، وجاع الناس، وترنحت المصارف،…

وفي العهد القوي كل القطاعات صارت على الارض يا حكم. .. وفي العهد القوي عاش الناس زمن الحرب من جديد من انقطاع البنزين والمحروقات على انواعها الى انقطاع الخبز والدواء.. وفي العهد القوي ايضا حصل اكبر انفجار في تاريخ الجمهورية في مرفأ بيروت منذ اكثر من سنة ونصف السنة، ومع ذلك فان الحقيقة بعيدة والعدالة مخنوقة ..

بالتوازي فان التيار البرتقالي لم يحقق شيئا مما وعد به الناس. بلى رفع شعار ” ما خلونا ” لتجنب الاحراج امام جمهوره، وليؤكد ان الاخرين هم الذين منعوه من تحقيق ما وعد بتحقيقه.

فما هذا العهد القوي الذي تقع فيه كل المصائب ولا معالجات؟ وأي تكتل للبنان القوي هذا ولم يدعوه يحقق اي انجاز؟ ترى هل نحن امام حالة من حالات الانكار و الانفصام ، ام امام حالة من المبالغة في الضحك على الناس والاستهزاء بمستوى ذكائهم؟ في الحالين الوضع خطر وينبىء بكارثة. فـ “الله يسترنا ويستر لبنان”!