رجال دولة أم قطّاع طرق؟

هل هي مصادفة أن يتزامن حذف اسم النائب علي حسن خليل عن فايسبوك ليل الرابع من أيار ، وهو اليوم الذي ارتبط بجريمة العصر ، جريمة المرفأ؟ الأكيد أنّ القيّمين على فايسبوك لم يتقصدوا التاريخ، لكنّ الأكيد أيضاً أنّ الصدفة حيناً خير من ألف ميعاد. فاليوم هو الرابع من أيار ٢٠٢٢، أي أن واحداً وعشرين شهراً تماماً انقضت على تفجير مرفأ بيروت، ومع ذلك فإنّ الحقيقة لم تنجل.

لماذا؟ هل هناك تقصير من الأجهزة الأمنية أو من القضاء؟ بتاتاً، بل لأن أركان المنظومة السياسية لا يريدون الحقيقة. والمقصود بأركان المنظومة هنا حزب الله وحركة أمل وكل القوى السياسية التي تدور في فلكهما. حتى علي حسن خليل، المعاقب أميركياً ، والمحجوب فايسبوكياً تجرّأ على القضاء اللبناني فأغرقه بسيل لا ينتهي من دعاوى الرد ومخاصمة الدولة، بحيث أضحى المحقق العدلي متّهماً، وبحيث صارت العدالة مدّعى عليها. وهذا الوضع لن ينتهي طالما ان السلطة الحاكمة متحكمة بالقضاء، ولا تؤمن باستقلالية السلطة القضائية ولا تريد لا الحقيقة ولا العدالة. فأي دولة هي هذه يتحكم فيها قطاع طرق ، وهل نحن أمام رجال دولة أو أمام أعضاء في مافيا ؟ لذلك ايها اللبنانيون، وطنكم بحاجة اليكم والواجب الانتخابي يناديكم. شاركوا بكثافة في الانتخابات فـ “أصواتكم هيي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى” .