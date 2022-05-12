صوتوا للسياديين والاصلاحيين!

كلما اقترب ١٥ ايار كلما ازدادت حماوة الانتخابات. وكلما اقترب اغلاق صناديق الاقتراع في كل المناطق اللبنانية كلما ارتفعت الشعارات وتصاعد الخطاب السياسي. من هنا فإنّ على الناخب اللبناني الا يَنْغَشّ كثيرًا او قليلا بالكلام المنمّق وبالشعارات الكبيرة. فعند الاستحقاق الكبير على الانسان الا يختار من يتقن الكلام فقط، بل من يكون قادرًا على الفعل، انطلاقًا من مبدأ : قولنا والعمل. والعمل في لبنان حاليًا ينبغي ان يرتكز على أمرين او مبدأين. الاول: تركيز السيادة اللبنانية… واللبنانية فقط على كامل اراضي الجمهورية، والثاني: محاربة الفساد والبدء ببناء دولة القانون والمؤسسات. إنّهما المعياران اللذان ينبغي ان يتحكما في اختيار المرشحين. فالبلد في ازمة وجودية وينبغي ان يكون للسياديين القرار الاول فيه. والبلد يعيش انهيارات مالية واقتصادية واجتماعية وينبغي ان تكون للاصلاحيين الكلمة الاولى فيه. لذلك ايها اللبنانيون: وطنكم بحاجة اليكم والواجب الانتخابي يناديكم. شاركوا بكثافة في الانتخابات، فـ “اصواتكن هيي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى”.







