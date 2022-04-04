في نشرة الأخبار.. لبنان والبنك المركزي مفلسان

بعد ساعات تقفل بورصة اللوائح الانتخابية، وغداً الثلاثاء يوم آخر على صعيد الاستحقاق الانتخابي. حتى الآن أكثر من ثمانين لائحة سُجّلت رسمياً، ويمكن للعدد أن يرتفع الى مئة في الساعات القليلة التي تفصلنا عن منتصف الليل. وبحسبة بسيطة يتبيّن أنه في كل دائرة ستكون هناك بين خمس وست لوائح تتنافس على الحواصل في البداية، ليتنافس مرشحوها بعد ذلك على الأصوات التفضيلية. اذاً، المعركة الانتخابية الاتية حامية،

لكن كثرة اللوائح لا يجب أن تنسينا العنوان الأساسي للمعركة. فرغم كلّ ما يقال فإنّ الانتخابات تجري في العمق بين فكرتين وتوجُّهين ومبدأين. الفكرة الاولى هي الفكرة اللبنانية، وأصحابها ينادون بقرار سياسي وعسكري حرّ وبدولة لبنانية قوية لا شريك لها لا في قرار الحرب والسلم ولا في اي قرار آخر. من جهة ثانية هناك اصحاب التوجه التبعي، وهؤلاء تابعون جميعاً بشكل مباشر او غير مباشر للجمهورية الاسلامية الايرانية يدينون لها بالولاء ويأخذون قراراتهم في ضوء ما يقرره الولي الفقيه عنهم وما يريده الحرس الثوري الايراني منهم.

انها المعركة الحقيقية. لذلك ايها اللبنانيون لا تضيّعوا البوصلة. وطنكم بحاجة اليكم والواجب الانتخابي يناديكم. شاركوا بكثافة في الانتخابات ف “اصواتكن هيي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى”.