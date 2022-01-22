في نشرة الأخبار.. ما الرسالة التي يحملها وزير خارجية الكويت معه الى لبنان؟

انها موازنة للسيطرة نهائيا على لبنان ولخنق اللبنانيين. فالدولة مفلسة، بل مسروقة، والسارقون يريدون اعادة بعض المال الى الخزينة العامة ليباشروا السرقة من جديد! هكذا لم يكن امام حكومة “معا للانقاذ” سوى ان تفرض ضرائب ورسوما جديدة على المواطنين.

والهدف ليس طبعا انقاذ لبنان او انقاذ الناس، بل فقط لتنقذ الحكومة نفسها والمنظومة التي أتت الى الحكم بفضلها! وعليه، فإن الموازنة المنتظرة منذ زمن لم تتضمن لا نفقات استثمارية ولا اي انفاق على الشؤون الصحية والاجتماعية. انه امر لا يهم اركان المنظومة. كل ما يهمهم هو حماية خزينتهم، وهو ما لا يمكن ان يتحقق الا بفرض الرسوم والضرائب. ومن “بدع” الحكومة الميقاتية في هذا المجال رسم مقطوع بقيمة ٣ في المئة على كل السلع المستوردة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة.

اي انها زادت ٣ في المئة على قيمة الضريبة المضافة من دون ان تعلن ذلك. فما هذا التحايل والتذاكي على الناس وعلى مصالحهم؟ لكن الخطورة ليست في الشق الاقتصادي فحسب بل في الشق السياسي ايضا. فوزير المال اعطى نفسه في الموازنة صلاحيات تشريعية استثنائية لسنتين، ووضع قرار تحديد سعر صرف الضرائب والرسوم بيده، لاغيا بذلك دور مجلس النواب في التشريع! انها خطوة جديدة من خطوات ثنائي امل- حزب الله للتحكم في القرار اللبناني كليا. فالثنائي حاليا يريد القبض نهائيا على السلطة التشريعية، بعدما انتهى من وضع يده على مجلس الوزراء من خلال وضع جدول اعماله مسبقا، وبعدما حول رئيس الجمهورية مجرّد منفّذ لأوامره.

فمتى يستيقظ اللبنانيون ليقولوا لا بالخط العريض للثنائي وتحديدا لحزب الله؟ وهل تتحقق اليقظة المطلوبة قبل ان يقع لبنان كليا في يد الجمهورية الايرانية، وقبل ان يصبح جميع اللبنانيين تحت إمرة الولي الفقيه؟