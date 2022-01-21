في نشرة الأخبار.. من طالت العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله؟

الرئيس ميشال عون ملك المفاجآت بامتياز. كل يوم يقدم للبنانيين مفاجأة جديدة تنسيهم المفاجأة السابقة. آخر مفاجآته رفضه في كلمته امام السلك الديبلوماسي تحويل لبنان صندوق بريد.

كلام جميل وشعار براق، لكن مشكلته ان عون لم يكمل كلامه ولم يقل اي بلد او اي محور يحوّل لبنان صندوق بريد! وطبيعي ان لا يسمي عون من يقصده، فهو لا يريد ان يجرح شعور حليفه حزب الله، وشعور من يحرّك حليفه، اي الجمهورية الايرانية. فجمهورية الملالي والولي الفقيه هي التي حوّلت لبنان صندوق بريد، وجعلته ساحة مفتوحة للصراعات.

ومن ينكر الامر، فليراجع ما حصل في العام 2006. يومها شنت اسرائيل حربا شعواء ضد لبنان، لأن حسن نصر الله، كما اعترف هو، لم يكن يعلم ان اختطافه جنودا اسرائيليين سيؤدي الى حرب مدمرة قضت على الكثير من مقومات الصمود اللبناني. مفاجأة اخرى في كلمة عون هي انتقاده بعض الجهات التي تجاوزت حد التنسيق مع مؤسسات الدولة وتعاطت مباشرة مع جمعيات ومجموعات، تعمل على استثمار الدعم المادي والانساني تحت شعارات ملتبسة وعلى ابواب انتخابات نيابية.

طبعا الكلام خطير، وهو في مثابة مضبطة اتهام ضد بعض الدول التي تقف وراء تمويل بعض جمعيات المجتمع المدني. فهل ما يقوله عون هو لضرب نتائج الانتخابات قبل ان تحصل؟ وهل التشكيك في نزاهتها المالية من الآن مقدمة لا بد منها للطعن بنتائجها في مرحلة لاحقة، وخصوصا اذا لم يوفق التيار الوطني الحر ويحوز اكبر كتلة نيابية مسيحية؟ انه سؤال مشروع. لكن، ألم يكن الاحرى بعون، وبدلا من اهتمامه بالانتخابات، ان يسأل لماذا ترفض الجهات المانحة التنسيق مع الدولة وتفضل التعاطي مباشرة مع بعض جمعيات المجتمع المدني؟ الجواب بسيط: لأن الجهات المانحة فقدت ثقتها بالدولة اللبنانية ومؤسساتها في عهد ميشال عون! فهنيئا لنا بهكذا دولة وبهكذا مسؤولين!