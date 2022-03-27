في نشرة الأخبار.. هل يفجّر الكابيتال كونترول جلسة الثلاثاء النيابية؟

من يستمع الى حديث النائب نقولا نحاس اليوم يكتشف لماذا وصل البلد الى ما وصل اليه. فالنائب نحاس اعترف في حديث اذاعي ان قانون الكابيتال كونترول كان يجب ان ينجز منذ العام ٢٠١٦، وانه لو اقرّ عامذاك لوفّر على البلد العديد من المشاكل، وعلى المودعين الكثير من الخسائر. طبعًا الاعتراف جميل، لكنه يحمل إدانة ذاتية واضحة. الادانة هي للنائب نحاس وكتلته النيابية، اي كتلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

فهذه الكتلة الموجودة بأعضائها الحاليين منذ العام ٢٠١٨ في مجلس النواب، ماذا فعلت لإقرار قانون الكابيتال كونترول؟ وهل مهمة النائب يا ترى ان ينظّر في وسائل الاعلام أو أن يدفع باتّجاه إقرار قوانين يؤمن بقدرتها على احداث الفرق؟ وفي هذا الاطار ماذا فعل النائب نحاس وكتلته؟ هل شكّلا يا ترى مجموعة ضغط داخل مجلس النواب في سبيل إقرار الكابيتال كونترول؟ حسب معلوماتنا كتلة نجيب ميقاتي لم تفعل شيئًا يذكر، تمامًا كسواها من الكتل، وهو ما أدّى بنا الى الازمة المالية القاسية التي نعاني نتائجها جميعا. والكتلة الميقاتية هي صورة نموذجية فاقعة عن الكتل البرلمانية ككل، حيث الاهمال والفشل يسيطران.

من دون ان ننسى طبعا اعتباطية رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي لا يزال على إصراره بأن يدرج قانون الكابيتال كونترول في آخر جدول جلسات مجلس النواب. فهل يعتقد بري انه حتى بعلم الاقتصاد والمال، أفهم من صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإلحاح بانجاز القانون، ويعتبره حجر الاساس لاطلاق خطة التعافي الاقتصادي؟