كيف ساهمت تعاميم المصرف المركزي بتأخير الانهيار المالي والمصرفي؟

ما سبب التقلبات الحادة في سعر الدولار؟ وهل التقلبات المذكورة ذات اسباب اقتصادية بحت، ام هي على ارتباط بالسياسة بشكل او بآخر؟ اولا: لنوصّف الواقع. والواقع يشير الى ان ما شهده لبنان بين امس واليوم غير مسبوق. ففي اقل من اربع وعشرين ساعة تدهور سعر صرف الدولار من ٣٧ الفا و٥٠٠ ليرة الى ٢٧ الفا و٥٠٠ ليرة، اي انه هبط عشرة الاف ليرة دفعة واحدة. وهو امر لم يحصل من قبل. في الاسباب والدوافع التحليلات كثيرة، كذلك القراءات. لكن على تعددها الخلاصة واحدة: لبنان اصبح سفينة تسير بلا ربّان، كل شيء فيها ممكن. فرئيس الجمهورية لا هم له الا تأمين الخلافة لصهره جبران باسيل. وفي حال لم يتوصل الى تحقيق ذلك فان هدفه تعزيز الوضعية السياسية لجبران باسيل قبل ان يترك قصر بعبدا. اما الحكومة ففي مرحلة تصريف اعمال بالمعنى الضيق جدا للكلمة. ورئيسها يأمل في ان يعاد تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، مع انه امر صعب في ظل المجلس الجديد، حتى لا نقول انه امر مستحيل. وبين رئاسة الجمهورية والحكومة مجلس نواب يستعد لانتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة لمكتبه قبل ان يباشر عمله الرقابي والتشريعي. ففي ظل هكذا مؤسسات دستورية غائبة ومغيبة هل نستغرب ما حصل؟ ان الدولة السائبة تعلم الناس الحرام ولا تؤدي الا الى الفوضى. ف “الله ينجينا من الاعظم”!







