لا مقاطعة سنية للانتخابات!

معالم المعركة الانتخابية تتوضّح يوماً بعد يوم. فهويّتها باتت محددة. إنها في الدرجة للأولى بين سياديين يريدون للبنان أن يستعيد قراره الحر، وبين من يطلقون على أنفسهم تسمية ممانعين، وهم في حقيقة الأمر ليسوا ممانعين، بل هم مجرد مانعين لعودة لبنان الى زمن البحبوحة والازدهار والقرار الوطني . اضافة الى الهوية، فان صورة المشاركة في الانتخابات صارت اوضح بالنسبة الى الجميع. فما قيل وتردد عن مقاطعة السنّة للعملية الانتخابية يسقط كل يوم. والدليل عدد اللوائح في كل المناطق ذات الاغلبية السنية. ففي بيروت الثانية مثلا عشر لوائح تتصارع وتتنافس، وفي طرابلس إحدى عشرة لائحة، ما يؤكد أنّ المكوّن السني لا يريد التخلي عن دوره الأساسي في الوطن. وقد جاء كلام مفتي الجمهورية اليوم في عيد الفطر ليؤكد المؤكد. فالمفتي عبد اللطيف دريان حذّر ونبّه أمام رئيس الحكومة وعدد من زعماء الطائفة من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات لأنها الفرصة المتوافرة لتحقيق التغيير. وهو موقف متقدّم، فالإحباط واليأس ممنوعان لأنهما يؤديان الى الفشل والموت. لذلك ايها اللبنانيون: وطنكم بحاجة اليكم والواجب الانتخابي يناديكم. شاركوا بكثافة في الانتخابات “فاصواتكن هيي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى “.







