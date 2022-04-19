للبنان السيادة أم الإرتهان؟

ربما نحن نعيش أدق مرحلة في تاريخ لبنان الحديث. فالجمهورية الثانية، التي أنتجها إتّفاق الطائف، تترنّح تحت ضربات ثنائي أمل – حزب الله، الذي لا يريد لجمهورية الطائف أن تعيش أكثر مما عاشت.

فالثنائي يريد ان يستغل السلاح الذي يملكه في الداخل اللبناني، كما يريد الاستفادة من فائض قوته الى اقصى درجة ممكنة، ما اقتضى منه التزام سياسة خطرة تقوم على تعزيز الانهيار اللبناني مقدّمة لتغيير الدستور. من هنا أهمية الانتخابات النيابية طبعة ٢٠٢٢. فالانتخابات الحالية ليست صراعا بين قوى واحزاب سياسية على من يملك الكتلة النيابية الاكبر.

إنها باختصار بين من يؤمن بلبنان السيادي وبعدم رهنه لسياسة المحاور، وخصوصاً المحور الايراني، وبين من يريد حياد لبنان والنأي به عن صراعات المنطقة للانصراف الى معالجة شؤون الداخلية، وخصوصاً وضعه الاقتصادي – الاجتماعي المنهار.

فماذا سيختار الشعب اللبناني؟ هل سيختار الطائف والسلام والازدهار، أم سيختار ضرب الطائف وشن الحروب في كل المنطقة والانهيار الاقتصادي؟ لذلك ايها اللبنانيون، وطنكم بحاجة إليكم، والواجب الانتخابي يناديكم. شاركوا بكثافة في الانتخابات فـ “أصواتكن هيي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى”.