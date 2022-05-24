إنه هدوء ما بعد العاصفة. فكلّ التشنّج الانتخابي يبدو كأنّه انتهى دفعة واحدة. الضجيج اختفى، ليحلّ مكانه صراع سياسي. عنوان الصراع: رئاسة مجلس النواب ونيابة الرئاسة وهيئة مكتب المجلس.

في الظاهر، القضية مثلثة، لكنها في الحقيقة تتعلق بأمر واحد: الرئاسة. علمًا ان الرئاسة محسومة مبدئيًا للرئيس نبيه بري. لكن الصراع يتركز حول اشكاليتين هما: هل يمكن لبرّي ان يؤمن النصف زائداً واحدًا في عملية الانتخاب؟ وهل يستطيع ايضا ان يؤمّن الميثاقية المسيحية لتأمين إعادة انتخابه؟ الاشكاليتان مترابطتان في حقيقة الامر، وتتعلقان بموقف التيار الوطني الحر من انتخاب بري. فإذا كان الموقف ايجابيًا، فهذا يعني ان الاكثرية تؤمَّن اذا احتسبنا اصوات اللقاء الديمقراطي.

اما اذا احجم التيار الوطني الحر عن تأييد نبيه بري، فإن الأخير يصل الى مأزق حقيقي وعميق. فهو لن ينال الاكثرية، اي سينجح بعدد اصوات هزيل، ثم انه سيكون محرومًا الميثاقية المسيحية.

اذا الامر يتعلق بموقف جبران باسيل. فهل يعطي حبل النجاة لبري ام انه سيمتنع عن ذلك بحجة ان بري كان من ابرز المساهمين في افشال العهد بل حتى في ضرب امكانات نجاحه؟ الجواب بات قريبا وقريبا جدا، فلننتظر ماذا سيفعل جبران باسيل!