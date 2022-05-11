متى ينتهي عهد غادة عون؟

انه عهد غادة عون. والمقصود بغادة عون هنا الحقيقة الممنوعة والعدالة المحجوبة. فالقرار الذي اصدره امس قاضي الامور المستعجلة في المتن رالف كركبي اثبت مرة جديدة ان ما فعلته غادة عون خطر… وحتى مميت. خطر لان صورة غادة عون، وهي تساعد على خلع ابواب شركة مكتف، ستبقى علامة نافرة على انهيار الدولة وسقوطها.

ومميت لأن ما فعلته عون بشركة مكتف لم يمر بسلام عند صاحبها ميشال فانفجر قلبه غضبا وحزنا على ما آل اليه القانون في دولة القانون. رغم ذلك، السياسيون الذين يتحكمون بغادة عون لم يحركوا ساكنا.

كل ما حصل لم يعن لهم شيئا، فهم يعتقدون ان بامكانهم ان يمرروا كل شيء وان يفعلوا كل شيء بلا رقابة وبلا محاسبة. هكذا اعتقدوا انهم فاعلون في ملف الكهرباء والسدود والنفايات وسواها.

وهكذا اعتقدوا انهم فاعلون في ملف تفجير مرفأ بيروت وفي كل الملفات القضائية الاخرى. لكنهم لا يدرون ان وقت الحساب آت. وكما انتفض الناس في ١٧ تشرين ضد المنظومة، هكذا سينتفضون من جديد في ١٥ ايار وسيأتون بوجوه جديدة، شفافة، تعيد الالق الى لبنان وتنسي الجميع عهد غادة عون.

فيا ايها اللبنانيون: وطنكم بحاجة اليكم والواجب الانتخابي يناديكم. شاركوا بكثافة في الانتخابات، ف “اصواتكن هيي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى”