نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الجمعة ١١ حزيران ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-مبادرة بري تدفن نفسها بنفسها وماكرون يحاول انعاش الوضع الاقتصادي

-لبنان من مستشفى الشرق لمستشفى المجانين و”القمصان البيض” تطلق الصرخة

-الانفجار الاجتماعي على الابواب وهاجس رفع الدعم يقض مضجع اللبنانيين

حرب البيانات انهت كذبة الاجتماعات والمشاورات، فما صدر عن تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وقصر بعبدا يثبت أن مبادرة الرئيس بري المترنحة أصلاً سقطت بالضربة القاضية، علماً أن لا شيء يؤكد أن بري على ثقة اصلاً بان مبادرته ستحقق النتيجة المرجوة منها، فرئيس مجلس النواب قال في مجلس خاص انه غير متفائل كثيراً بالتوصل إلى حل للعقد الحكومية، وان وجود مبادرة على الطاولة يبقى افضل من عدمه وخصوصاً أنها توحي الأمل للبنانيين ولو تبين ان الملف زائف في نهاية المطاف.

اذاً عدنا الى المربع الاول سياسياً، فيما الوضع الاقتصادي المالي يتدحرج بسرعة نحو الهاوية، فالدولار حقق رقماً قياسياً متخطياً سقف الـ ١٥ الف ليرة، ومعظم القطاعات باتت مهددة بدءاً بالقطاع الطبي الاستشفائي وصولاً الى قطاع الخدمات الرئيسية من كهرباء وماء وانترنت، والوضع المأساوي دفع الرئيس الفرنسي امس الى القول انه يعمل مع شركاء دوليين لانشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية في حال حدوث أي اضطراب سياسي.

ما قاله ايمانويل ماكرون مفرح ومحزن في آن، مفرح لانه يؤشر إلى استمرار الاهتمام الدولي بلبنان بشكل او بآخر وان لبنان المتروك جزئياً لن يترك كلياً، ومحزن لأن الرئيس الفرنسي يهتم ويسعى إلى انشاء شبكة أمان اقتصادية اجتماعية للبنان، فيما المسؤولون عندنا يتلهون بالمماحكات وبأمور شخصية. فأين رئيس الجمهوية مما يطرحه ماكرون واين رئيس الحكومة المستقيلة والحكومة واين رئيس الحكومة المكلف؟ كلهم منصرفون الى التفاصيل فيما الجوهر مهمل ومتروك، وفي خضم كل هذا الفشل تجاوز حسان دياب ولو لمرة واحدة وضعه كرئيس حكومة مستقيل واعطى موافقته الاستثنائية على مشروع مرسوم يقضي باعتبار يوم ٤ آب يوم حداد وطني.

طبعاً نحن معه في هذا الامر لكننا نقترح ان يعتبر كل يوم، يوم حداد وطني، وذلك حتى رحيل هذه المنظومة الفاسدة، وهذه الطبقة السياسية المجرمة التي اساءت الى الانسان ودمرت الوطن وتكاد ان تقضي على الكيان.