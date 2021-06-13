نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الأحد ١٣ حزيران ٢٠٢١

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هل يعتذر الحريري أم لا؟ إنه السؤال المطروح بقوة في الأوساط السياسية منذ ظهر أمس، وتحديداً منذ الزيارة التي قام بها الحريري إلى دار الفتوى، في المبدأ الحريري اتخذ قراره وهو رغم النصائح التي سمعها من بعض المشاركين في اجتماع دار الفتوى لم يغير في مضمونه، كل ما فعله أنه أجل اعلان القرار، ليس كرمى لعيون المجتمعين في دار الفتوى كما ذكر البعض بل استجابة لرغبة الرئيس نبيه بري والذي لا يزال يحارب طواحين الهواء معتقداً أن مبادرته لا تزال قابلة للحياة، نحن اذاً في منتصف الطريق نحو الاعتذار، والاعلان عنه بحسب المعلومات لن يتجاوز حدود ايام قليلة، ذاك أن الرئيس المكلف صار يدرك تماماً ان لا مجال أمامه لتشكيل حكومة، فالعقد المحلية المستعصية أصلاً تزداد استعصاءاً يوماً بعد يوم، والرفض السعودي له لم يتغير، ولا يبدو أن سيتغير قريباً حتى لا نقول أبداً.

أما دولياً، فلبنان ليس على جدول الأولويات إلا بالنسبة إلى باريس، وفرنسا التي شكلت سابقاً الأم الحنون للحريري في معاركه ضد ميشال عون، لم تعد كذلك وهي غاضبة من الحريري وتعتبر أنه شريك في التعطيل مثله مثل جبران باسيل، والأهم من كل ذلك أن لبنان المكشوف صحياً ومالياً واقتصادياً وسياسياً يزداد انكشافاً يوماً بعد يوم، والحريري لم يعد راغباً في أن يكون شريكاً في الحكم عندما تفتح أبواب جهنم، وهو يفضل أن ينتقل إلى المعارضة وأن يشد العصب سنياً قبل أقل من سنة على اجراء الانتخابات النيابية، في المقابل فريق رئيس الجمهورية يمتنى حصول هذا الأمر معتبراً أنه سيكون عندها مطلق اليدين وقادراً على تحقيق ما يريد في السنة الأخيرة من عمر العهد، فهل خيار فريق العهد صائب أم أنه سيؤدي باللبنانيين إلى مزيد من المآسي؟

التحديات كبيرة والوضع صعب ومرحلة ما بعد اعتذار الحريري قد تكون أصعب من مرحلة ما قبل الاعتذار، فاستعدوا جيداً لصيف لاهب.