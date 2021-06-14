نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الاثنين ١٤ حزيران ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-لبنان بين الدول الأكثر فشلاً والمسؤولون يلعبون على حبال التشكيل

-دقيق الفقراء، الطحين ينافس البنزين على خط التهريب إلى سوريا

-المغتربون ينعشون القطاع العقاري واسعار الشقق تتراجع

الدولار وصل الى ١٥٥٠٠ ليرة، السائقون العموميون واصحاب الافران يتجهون الى الاضراب الخميس المقبل، ازمة المحروقات لم تحل الا جزئياً فيما أزمة الكهرباء تتفاقم مولدة سلسلة ازمات معيشية لا تنتهي، ازمة الأدوية مستمرة وثمة مرضى باتوا مهددين في حياتهم، خطر سقوط لبنان إلى مرتبة الدول الفاشلة بات واقعاً، اذ تراجع ٣٦ مركزاً في الأعوام الخمسة المنصرمة، فأصبح ترتيبه هذه السنة بين الدول الـ٣٤ الأكثر فشلاً في العالم، نحن اذاً في قلب المأزق وفي وسط المشكلة، مع ذلك فان كثيرين من افراد المنظومة السياسية عندنا ما زالوا يعتقدون أنه يملكون ترف الوقت وأنه لا يزال في امكانهم ممارسة دلعهم السياسي وغنجهم، كأن الأمور بالف خير، آخر مظاهر الدلع والغنج المظاهر الملتبسة لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف، فسعد الحريري كان في وارد الاعتذار السبت او هذين اليومين، لكن الضغط الذي يمارسه عليه الرئيس نبيه بري جعله يحجم عن اتخاذ القرار الصعب، واخر المعلومات تشير الى ان الحريري قد يقدم تشكيلة من ٢٤ وزيراً الى رئيس الجمهورية فاذا رفضها الأخير يقدم استقالته، ما يلقي مسؤولية عدم التشكيل على رئيس الجمهورية.

فلماذا يريد الرئيس بري تطويل عمر الأزمة الحكومية؟ أو لماذا لا يعمل على فتح كوة حقيقية في الجدار المسدود؟ هل تصفية الحسابات السياسية بينه وبين الوزير جبران باسيل تدفعه الى التضحية بكل شيء حتى بما تبقى من مصلحة المواطن والوطن؟ وهل يجوز لمسؤول أن يحكم حساسياته الشخصية وان يقدم معاركه الفردية الخاصة على المصلحة العامة؟ والانكى ان نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش يقول إن الرئيس بري لا يريد اعتذار الحريري لانه مصر على استمرار مبادرته للوصول الى نتيجة، فأي نتيجة لا يزال يأمل بري في تحقيقها، طبعاً هو يدرك ان مبادرته ماتت وشبعت موتاً لكنها تنتظر من يدفنها، فهل تستحق حرب بري الحريري ضد عون وباسيل ان تقضي على ما تبقى من حياة الناس؟ وايهما فاضل برأي بري يا ترى ان ندفن مبادرة ميتة او ان نساهم في دفن وطن؟