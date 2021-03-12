نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الجمعة ١٢ آذار ٢٠٢١

مقدمة نشرة أخبار اليوم:

انتهى استعراض التيار الوطني الحر، فبدأ الاستعراض البرلماني في قصر الاونيسكو، الجلسة التي كانت محكومة بالفرط نتيجة غياب المكونين السياسيين المسيحيين الاساسيين المتمثلين بالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اعطيت جرعة انعاش اصطناعية في اللحظة الاخيرة. التيار الذي كان يهدد بالمقاطعة تناسى تهديده وتغاضى عنه وشارك في جلسة غير مقتنع بها اساساً ولا ببنودها، لكن متى عرف الثمن بطل العجب، فقد قايض التيار وحصل على شبه تعهد باعطاء سلفة لشركة كهرباء لبنان. حقاً انها طبقة سياسية لا تتغير، صفقات ومحاصصات فوق الطاولة وبلا حياء، فيما البلد على شفير الافلاس والانهيار.

بالامس كان وزير الطاقة ريمون غجر في بعبدا واعلن من هناك ان الكهرباء تنازع وان البلد مهدد بالعتمة اذا لم تعط السلفة، انه التهديد الذي رفع بوجه مجلس النواب وبوجه المنظومة السياسية ليرضخا، وهكذا كان، فهل نعيش في دولة ام في شركة لتحقيق الربح السريع؟ وهل المسؤولون عندنا مسؤولون حقاً؟ ام انهم اعضاء في مافيا يتوزعون عبرها النفوذ والثروات؟ الاجابة واضحة وصريحة حتماً النظام الذي يطبق هو نظام مافيا لا نظام دولة، وحتماً المسؤولون عندنا افراد عصابة وقطاع طرق لا اكثر ولا اقل، لكن الفرق الوحيد ان افراد العصابات والمافيات يحافظون على مؤسسات المنطقة التي يتحكمون بها لان الاموال التي تأتيهم هي نتيجة الخوة على هذه المؤسسات، اما افراد عصابة الدولة عندنا فسرقوا كل شيء واستنفذوا كل شيء وانتهوا بان خربوا كل شيء، وهل من يسأل بعد لماذا نحن مهددون بالعتمة، اذ متى كان الظلم لا يؤدي الى ظلمة؟