نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم السبت ١٣ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-الرئاسة تصعد علناً في ملف التشكيل وتفاوض السعودية من تحت الطاولة

-هل يجب ان يتردد اللبنانيون في اخذ لقاح استرازينيكا؟

-اعادة النازحين السوريين بطولات وزير على الورق

الدولار هو الخبر الاول اليوم، بل الخبر الصادم، للمرة الاولى في تاريخ لبنان تتجاوز العملة الخضراء سقف الـ١٢ الف ليرة لبنانية، للأسف انه ليس خبراً بل كارثة، فقبل ان تصل الليرة الى هذا المستوى، اللبناني يعاني في لقمة عيشه، هو بسقف الـ٨ الاف ليرة للدولار الواحد صار بلا سقف امان يحميه فكيف والدولار تجاوز اليوم سقف الـ١٢ الف ليرة؟ في الاثناء المسؤولون لا حياة لمن تنادي، واذا كانت هناك بقية حياة فيهم فمن الاكيد انه لا وجود لبقية حياء، فعلى افتراض ان رئيس الجمهورية استدعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كما حصل المرة الفائتة عندما تخطى الدولار العشرة الاف، فماذا سيحصل؟ لا شيء، فقط بيان خشبي شعبوي صادر عن قصر بعبدا، وتمنيات وتوجيهات وتوصيات لا قيمة عملية لها وتذهب ادراج الرياح، وهو امر طبيعي طالما ان المشكلة سياسية في الدرجة الاولى، بل طالما ان المشكلة في السياسة والسياسيين، اذ كيف بامكان الذين يشكلون اصل المشكلة ان يساهموا في ايجاد الحلول لها؟ بل كيف لما هم العلة والداء ان يصبحوا البلسم والدواء؟

كبار دبلوماسيي العالم في فرنسا وبريطانيا والمانيا واميركا قالوها بلغة غير دبلوماسية، المشكلة الفعلية في وجود طبقة سياسية فاسدة ومخيبة للامال، ومع ذلك فإن عند الطبقة السياسية من الوقاحة ما يجعلها تواصل كذبها على الناس وادعاء الطهارة والشفافية والوطنية. لا يا سادة، لقد سقط القناع، بحكومة او بلا حكومة انتم مكشوفون، بجلسة لمجلس النواب او بلا جلسة انتم مكشوفون، فتوقفوا عن التمثيل علينا بدلاً من تمثيلنا، وانزلوا عن المسرح فانتم لستم قادة ولا زعماء ولا مسؤولين، بل انتم مجرد ممثلين فاشلين سيئين، بل مجرد دمى متحركة، فأوقفوا هذه المسرحية الفاشلة قبل ان ينهار المسرح وقبل ان يسقط الوطن على رؤوس الجميع.