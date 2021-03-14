نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الأحد ١٤ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-في ذكرى ١٤ آذار هل يلتحم جمهور ثورة الأرز ليصنع استقلال لبنان الثالث؟

-أين اصبحت عملية التلقيح ضد كورونا في لبنان؟ وماذا عن اللقاحات المستخدمة؟

-مخزون السلع الغذائية في ادنى مستوياته، واستعدوا لزيادة في الاسعار بنسبة ٣٠ في المئة

الرابع عشر من آذار يوم استثنائي في تاريخ لبنان، ففي هذا اليوم من العام ٢٠٠٥ نزل حوالي مليون لبناني الى ساحة الشهداء في بيروت بهدف مزدوج متداخل، معرفة حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق بهاء الحريري واخراج القوات السورية من لبنان، الربط بين الامرين لم يأت من عدم، فرفيق بهاء الحريري لم يتم اغتياله قبل شهر من ١٤ آذار اي في ١٤ شباط لو انه لم يتحول رأس حربة في مواجهة الوصاية السورية على لبنان. ما أراده الحشد المليوني يوم ذاك تحقق، فالجيش السوري خرج من لبنان بعد وصاية وتحكم بالقرار استمرا حوالي ٣٠ عاماً والمجتمع الدولي استجاب لمطلب اللبنانيين فكانت المحكمة الدولية الخاصة من اجل لبنان، منذ ذاك اليوم صار لتاريخ ١٤ آذار رمزية خاصة لدى اللبنانيين، تماماً كرمزية ١٤ شباط، فالدماء التي سقطت في ١٤ شباط هي التي فجرت الشرارة، فكانت ثورة الارز التي جاءت بالاستقلال الثاني للبنان.

اليوم وبعد ١٦ سنة على ١٤ آذار اين نحن من هذه الذكرى؟ من الواضح انه ما اراده اباء هذه الثورة منها لم يتحقق كله، فاحرار ١٤ آذار كانوا يريدون بناء دولة حقيقية لا شبه دولة، واحرار ١٤ آذار كانوا يريدون تطبيق الطائف نصاً وروحاً بما يضمن توحيد القوى العسكرية اللبنانية ومنع وجود جيشين على ارض واحدة، واحرار ١٤ آذار كانوا يريدون بناء لبنان القوي فيه يعيش ابناؤه بكرامة ورخاء ولا يكون اقصى طموحاتهم ان يرحلوا عنه ويهاجروا، وهذه الاهداف لم تتحقق حتى الآن، بل ان الامور تزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، لاسباب كثيرة ابرزها استمرار وجود السلاح غير الشرعي وفساد الطبقة السياسية الحاكمة.

١٤ آذار ٢٠٠٥ تاريخ مجيد فيه اعلن اللبنانيون معركة تحرير الوطن، فمتى يعلن اللبنانيون فعلياً معركة تحررهم من زعامات بالية ومنظومة فاسدة؟ ومتى يعلنون بدء معركة بناء الدولة؟