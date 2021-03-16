نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الثلاثاء ١٦ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-تسريب وثيقة امنية تتخوف من تفلت الشارع فهل ينزلق الوضع الى صدام مسلح؟

-حديث عن تقسيم وفرز طائفي والفيدرالية هي العنوان، فهل هذا الطرح قابل للحياة؟

-خطة اعادة اعمار المرفأ وضعت على طاولة النقاش في بعبدا فهل يكون التنفيذ قريباً؟

مرة جديدة ينتصر اللامنطق على المنطق، ومرة جديدة ينتصر لا مبدأ الفساد على مبادئ دولة القانون والمؤسسات، سبب الكلام ما حصل اليوم تحت قبة البرلمان، في الاساس مجالس النواب في العالم وجدت لهدفين التشريع من جهة والمساءلة والمحاسبة من جهة ثانية، عندنا للاسف، مجلس النواب لا يسائل ولا يحاسب، في المقابل هو يكتفي بتشريعات الضرورة اي التشريعات التي تصب في مصلحة السلطة التنفيذية، اما تبريراً لفشلها وتغاضياً عن عجزها واما سكوتاً عن محاصصاتها وتبريراً لفسادها.

اليوم اقرت سلفة جديدة لشركة كهرباء لبنان من دون اي مساءلة او محاسبة في البرلمان، ومن دون ان يرف لممثلي الامة اي جفن، لقد دفعنا حتى الآن على الكهرباء حوالي ٥٠ مليار دولار، وشركة كهرباء لبنان والمسؤولون عن شؤون الطاقة في الوطن لا يزالون يصرون على استنزاف الخزينة العامة عبر الحصول على سلفات جديدة.

افلا يشعر النواب الكرام ان من واجبهم على الاقل ان يسألوا وزاء الطاقة المتعاقبين ووزير الطاقة الحالي اين اهدرت الاموال التي تشكل اكثر من نصف ديننا العام؟ وذلك قبل ان يمدوا ايديهم من جديد الى مدخرات المواطنين، الا يدرك نواب الامة ان الصين امنت الكهرباء لجميع مواطنيها وعلى كامل الاراضي الصينية بحوالي ١٦ مليار دولار، وان مصر حققت الامر نفسه بسبعة مليارات دولار، في حين ان حكوماتنا المتعاقبة صرفت ٥٠ مليار دولار والكهرباء لم تتأمن حتى الان والانكى ان النواب اقروا السلفة وهم لا يعرفون حقيقة ما يملكه المصرف المركزي من الاحتياطي، علماً ان الاحتياطي و غير الاحتياطي هما من اموال الناس الذين يشحذون اموالهم من المصارف بالقطارة بعدما ضاع جنى عمرهم واصبح نسياً منسياً في لا ضمير المسؤولين.

نحن في بلد الفضائح، صحيح، لكن جلسة مجلس النواب اليوم اكبر من فضيحة، انها جريمة موصوفة بحق لبنان واللبنانيين، فالى متى سيبقى المجرمون قابعين في القصور والمجالس والسرايات بلا مساءلة ومحاسبة بدلاً ان يحاكموا ويرمى بهم في السجون والزنزانات؟!