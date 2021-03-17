نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الأربعاء ١٧ آذار ٢٠٢١

في نشرة اخبار اليوم:

-صدمات الانهيار تتسارع، البنزين يفتتح مرحلة رفع الدعم عن كل السلع

-السقوط يضرب كل القطاعات والاتحاد العمالي غائب عن عماله

-استقلال القضاء الاداري امام التشريع، فهل بدأت معركة التطهير؟

انها دولة المقايضات الدائمة المستمرة، اخر مقايضة حصلت على مستوى المسؤولين، المقايضة بين الرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر، والتي انتهت بربح واضح للطرفين، وبخسارة اوضح للبلد والناس. التيار حقق غايته وتمكن من الحصول على سلفة الخزينة التي يطالب بها لشركة كهرباء لبنان ولو بالتقسيط، وكان الرئيس بري تمكن في الاسبوع الفائت من عقد جلسة عامة لمجلس النواب، بعدما امن له التيار الغطاء المسيحي المطلوب فتحققت ميثاقية الجلسة.

ما حصل في البرلمان في غضون اسبوع يشكل صورة فاضحة عن ما يحصل دائماً بين اركان المنظومة، فالمبدأ العام المتبع هو “مرقلي تمرقلك”، لكن المبدأ المذكور لا يبني وطناً ولا يؤسس دولة، والدليل ما وصلنا اليه اليوم، فالليرة اللبنانية في اسوأ حالاتها، والمحال التجارية اما شبه فارغة من المواد الغذائية او اقفلت ابوابها نهائياً بانتظار الفرج، اما البنزين فزاد بشحطة واحدة ٤ الاف ليرة دفعة واحدة والاسوأ من كل هذا ان لا حل يبدو في الافق، ومن اين يأتي الحل مع هكذا مسؤولين؟! ففي قصر بعبدا اجتماعات غير مجدية تبقى قراراتها حبراً على ورق، وفي عين التينة حركة بلا بركة عبر مبادرات لتشكيل الحكومة تسقط الواحدة بعد الاخرى، وفي السراي الكبير رئيس حكومة مستقيل لا يريد ان يتخذ الحد الادنى من القرارات ولا يريد ان يتحمل اي مسؤولية، وفي بيت الوسط رئيس حكومة مكلف لا يؤلف وحتى لا يسعى الى ان يؤلف، والاهم انه رغم التدهور المريع على كل المستويات، فان هم المنظومة هو معرفة حصصها من الحكومة، فما نفع المنظومة اذا ربحت الحصص والاثلاث الضامنة وخسرتنا الوطن؟