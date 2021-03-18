نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الخميس ١٨ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-اختلفت الوسائل والتهريب واحد، وسلع ايرانية تتربع على رفوف السوبرماركت.

-الدولار يواصل تحليقه الجنوني، فهل من آلية قابلة للتطبيق لضبط سعره؟

-الزلزال الاقتصادي يعصف بالامن الدوائي والصيدليات تضرب تحذيرياً

للحظة فلنفكر بهذه الواقعة، امس الاربعاء حقق الدولار الاميركي رقماً قياسياً في لبنان ولامس حدود الـ١٥ الف ليرة، اليوم استفقنا على خبر عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، فانخفض الدولار الى اقل من ١٣ الف ليرة، الفا ليرة هو الثمن الذي قبضه اللبنانيون نتيجة تنازل الرئيسين وقبولهما بالجلوس معاً من جديد، وباستعادة حوار مفقود بينهما، فهل ما فعله الرئيسان بنا طوال الاشهر الماضية مبرر ومنطقي؟ هل معقول ان يدفعنا تنازعهما وتناتشهما الحصص الوزارية هذا الثمن الغالي بل المميت؟ غير مقبول ما حصل بلبنان وما حصل للبنانيين في الفترة الاخيرة.

منظومة المنافع والمكاسب والمحاصصة انقلبت على نفسها ولم تتفق على حصصها في الحكومة المنتظرة، فحولت حياتنا جحيماً وحولت البلد خراباً، فهل مسموح ان تنال منا المنظومة دائماً مرتين؟ فهي اذا اتفقت علينا وحققت مصالحها الخاصة على حساب مصلحة الوطن ومصلحة الناس، واذا تخاصمت او اختلفت كان الصراع الشكلي من نصيب اركانها وكان الخراب الفعلي من نصيبنا.

ان ما يقوم به حكامنا غير مقبول لا اخلاقياً ولا وطنياً ولا انسانياً، فكفوا عن اللعب باعصابنا والضحك علينا والاستهزاء بعقولنا، ان مسرحيتكم الكاذبة المغمسة بالطائفية والمذهبية لم تعد تنطلي على احد، فانتم تستغلون الروح العصبية لدى اللبناني لشد العصب وجعل شارعكم يقتنع باكاذيبكم وافتراءاتكم.

ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف مطالبان بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين حقيقية في اجتماعهما الثامن عشر الاثنين، واذا فشلا في ذلك فليملكا على الاقل جرأة اعلان الفشل وليتخذا القرار المناسب في ضوء ذلك، وليتذكرا انه من الاشرف لهما ان يستقيلا من ان يحملا الى الابد لعنة التاريخ وغضب الشعب، وليتذكرا ايضاً ان كل تجارب الامم تؤكد ان التاريخ والشعب يمهلان ولا يهملان.