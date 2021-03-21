نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الأحد ٢١ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-عشية لقاء الاثنين الحريري يزور بعبدا بلا شرطين أساسيين للتشكيل فهل يستسلم؟

-بعد شهر على بدء التلقيح ضد كورونا، هل لبنان على مسار التعافي؟

-فقد عينه في انفجار مرفأ بيروت فاستعاض بضوء الفن

قبل ساعات من زيارة الحريري إلى بعبدا تبدو الصورة الحكومية مغبشة ومشوشة، وهي لا تدعو الى الارتياح اطلاقاً بالنسبة الى رئيس الحكومة المكلف، فالزيارة المفاجئة لوليد جنبلاط الى القصر الجمهوري ولقائه رئيس الجمهورية استكملا اضعاف الموقف السياسي لبيت الوسط، فرئيس الحكومة المكلف الذي يراهن منذ حوالي ٥ اشهر على تشكيل حكومة اختصاصيين تلقى ضربة اولى الخميس من خلال الكلام الذي قاله الامين العام لحزب الله، فحسن اسقط جزءاً لا بأس به من المبادرة الفرنسية، كما اسقط ما يراهن عليه الحريري عندما دعا الى حكومة تكنو سياسية يمكنها ان تواجه الواقع اللبناني المأزوم، وامس أكمل جنبلاط ما بدأه نصر الله مستغرباً الاصرار على عدد وزراء معين لتشكيل حكومة، ومغزى كلام جنبلاط واضح، فهو ينتقد سعد الحريري من دون ان يسميه، علماً ان معلومات “صوت بيروت انترناشونال” تؤكد ان جنبلاط وفي لقائه مع رئيس الجمهورية استغرب موقف الحريري واصراره على حكومة من ١٨ وزيراً، وقال اثناء الاجتماع: حقيقة لا ادري ماذا يمنع من تشكيل حكومة من ٢٠ او ٢٢ وزيراً، خصوصاً وان الوضع القائم لم يعد يسمح بترف التلهي بعدد من هنا وحقيبة وزارية من هناك.

موقفا نصر الله وجنبلاط اضعفا كثيراً موقف الحريري تجاه رئيس الجمهورية، فهو سيصعد غداً الى القصر الجمهوري وقد اسقط حلفاؤه واخصامه شرطين اساسيين من الشروط التي وضعها لتشكيل الحكومة، فكيف سيتصرف الحريري حيال الامر؟ وهل يتصلب في مواقفه ويصر عليها متسلحاً ومحتفظاً بورقة التكليف؟ ام يتنازل ويسلم بالامر الواقع تسهيلاً لعملية التأليف؟ ام ان نهايات شهر آذار ستخرج من جيب الحريري ورقة الاعتذار؟