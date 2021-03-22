نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الاثنين ٢٢ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-الزيارة الثامنة عشرة للحريري الى بعبدا لم تحقق اي خرق والحكومة الموعودة بعيدة المنال.

-هل تضيع المنظومة السياسية الفاسدة الغاز بعدما اهدرت المليارات؟

-قطاع المطاعم الى الحياة مجدداً بعد معاناة مريرة تضاعفت في ظل تفلت الاسعار

وزير خارجية فرنسا يدق ناقوس الخطر من جديد، واجتماع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة المكلف انتهى الى فشل جديد، العالم ينتظر من المسؤولين اللبنانيين موقفاً تاريخياً مسؤولاً، لكن المسؤولين هنا ابعد ما يكونون عن المواقف المسؤولة، وهم مستمرون في مناكفاتهم ومعاركهم الصغيرة.

العالم ينتظر من الحكام اصلاحات بنيوية، تصحح الوضع الاقتصادي المنهار، فيما حكام اخر زمان اعجز من ان يتفقوا على تشكيل حكومة. بعد اجتماع بعبدا اليوم الامور لم تعد الى المربع الاول فحسب، بل تراجعت خطوات كثيرة ابعد من المربع الاول، نحن لسنا في نقطة الصفر، بل في نقطة ما تحت الصفر، وكل الاحتمالات السيئة مفتوحة.

حسب المعلومات والمعطيات اللقاء بين عون والحريري كان فاشلاً بكل معنى الكلمة، هو لم يستمر اكثر من ٢٠ دقيقة، اي انه لقاء سريع جداً، ما يؤكد ان ليس عند الرجلين ما يقولانه لبعضهما بعضاً، فهل باللاحوار واللاتفاعل تدار امور بلد على شفير الانهيار ويسير بخطى سريعة نحو الانفجار؟ في هذا الوقت كان جان إيف لودريان يؤكد ان لبنان ينهار وانه لا يمكن تجنب الانهيار الاتي بخطى سريعة الا بتنفيذ اصلاحات بنيوية، لكن على من تقرع مزاميرك يا لودريان فالمنظومة هنا في واد اخر، الحكام منشغلون بكل شيء الا بالاصلاح، هم يعيشون حال انكار للواقع ويرفضون الا البحث في منافعهم ومكتسباتهم، فمنذ استقالة حكومة حسان دياب وتكليف مصطفى اديب ثم سعد الحريري لم نسمع احد المسؤولين يتحدث عن مشروع اصلاح حقيقي او عن رؤية مستقبلية حقيقية او عن خطة للنهوض ولمواجهة الواقع السيء، كل ما سمعناه حتى الان عن حصص لهذا او ذاك، وعن تناتش على هذه الوزارة او تلك، فبئس بلد يتناتشه حكامه فيما هو ينازع، وبئس شعب يتقاتل مسؤولوه على وزارته بعدما نهبوها طوال ٣٠ عاماً، وحولوا الدولة كلها مجرد هيكل عظمي وجعلوا الناس يائسين لا روح فيهم ولا حياة.