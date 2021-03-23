نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الثلاثاء ٢٣ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-لبنان لا معلق ولا مطلق، فهل يقدم عون والحريري على لعب دور المنقذ؟

-كيف ينظر أهل القانون لخرق الدستور في التشكيل وما رد فعل الشارع؟

-تعثرت ولادة الحكومة، قفز صرف الدولار وحلقت اسعار السلع.

شكراً لكما، فقد أديتما واجبكما تجاهنا وتجاه الوطن، والمقصود بصيغة المثنى هنا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، فالاثنان شريكان متساويان في إلحاق الخراب بالوطن وفي القضاء على ما تبقى. الناس يتألمون بلا ضوابط ولا حدود وهما مشغولان بحدود صلاحيات كل واحد منهما، الشباب يهاجرون بأعداد قاسية مخيفة وهما مشغولان بعدد الوزراء في الحكومة التي لم تولد، البلد كله عاطل عن العمل ومعطل وبالهما كالعادة بالثلث المعطل، ومن يحق له به ومن لا، مع أن الوضع لم يعد يحتمل على كل المستويات فان عون والحريري لا يزالان يملكان ترف إضاعة الوقت ولا يزالان يستمتعان بهدر الفرص، فمنذ الخميس الفائت ونحن ننتظر لقاء الاثنين، وقد عقدنا عليه امالاً كبيرة معتقدين أن الرجلين تخليا أخيراً عن سياسة المناكفة وقررا أن يقدما مصلحة على أي اعتبار آخر.

ماذا كانت النتيجة؟ خيبة أكبر وأعمق من كل خيبات الأمل السابقة، وشعور بأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لا يزالان محكومين بسوء العلاقة بينهما، ويريدان أن يحملا الشعب بأكمله مسؤولية تردي العلاقة بينهما منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ حتى اليوم، فمتى يتحرر المسؤولون عندنا من أنانيتهم المفرطة ويقدمون مصلحة الناس والوطن على مصلحتهم الشخصية؟ متى يتخلون عن اللجوء إلى الطائفة والمذهب في معاركهم السياسية فلا يتحول كل اشكال سياسي مشروع فتنة بين اللبنانيين؟ متى يدرك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أنهما محكومان اما بالاتفاق سريعاً وسريعاً جداً واما باتخاذ قرار جريء بالطلاق النهائي؟ فبقاء لبنان في وضعية اللامطلق واللامعلق لم يعد جائزاً ويشكل جريمة موصوفة في حق الجميع، فهل يلعب الرئيسان دور المنقذ ولو بتأخير سبعة أشهر على الأقل؟ أم سيستمران إلى ما لا نهاية في محاربة بعضهما البعض على أجسادنا وحياتنا ومستقبلنا؟