نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الأربعاء ٢٤ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-الموازنة رهينة الدولار وحكومة تصريف الأعمال وأرقامها على الـ١٥١٥

-احتجاجاً على جشع التجار اللامتناهي، حملة لمقاطعة شراء البيض والدجاج

-المستشفيات تدق ناقوس الخطر وتحمل المريض فرق الضمان بعدما تراجعت ايراداتها

الحركة السياسية اليوم ليست في بعبدا ولا في بيت الوسط بل في اليرزة، السفير السعودي التقى على التوالي سفيري الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وفي اللقائين شكل الملف الحكومي صلب المحادثات والمشاورات، في التوقيت والدلالة ما حصل له أهمية بارزة، فاللقاءان يأتيان بعد زيارة لافتة قام بها السفير وليد بخاري إلى قصر بعبدا أمس حيث التقى الرئيس ميشال عون، كما تأتي بعد اجتماع عقده سفيرا اميركا وفرنسا للبحث في الملف الحكومي المعقد والمتشابك، فهل نحن امام مسعى اميركي فرنسي سعودي مشترك لاخراج لبنان من النفق المجهول؟

حتى الآن الحركة الدبلوماسية الداخلية لم تبلغ حد المسعى والمبادرة، لكنها حركة تعيد وضع الامور في نصابها الصحيح، كما تعيد رسم خريطة طريق حقيقية لتجاوز المأزق، فما قاله أمس السفير السعودي من على منصة قصر بعبدا يشكل منعطفاً في اللغة الدبلوماسية، فهو لم يكن لا غامضاً ولا ملتبساً، بل واضحاً وضوح الشمس. البخاري آثر الابتعاد عن التفاصيل الحكومية الممجوجة مركزاً على امرين، تطبيق الطائف وتنفيذ القرارات الدولية، وفي هذا الاطار بالذات يتقاطع البخاري ويتكامل مع ما يطرحه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، فتطبيق الطائف والقرارات الدولية يلتقي مع ما ينادي به الراعي من دعوة الى عقد مؤتمر دولي عن لبنان والذي لا بد من ان يتوج بالحياد الايجابي الناشط، وفي المحصلة ان الازمة اللبنانية لم تعد ازمة حكومة ولا حتى ازمة حكم، انها ازمة وطن وكيان ووجود.

الحلول الترقيعية لم تعد تنفع، ومواجهة الواقع اضحت اكثر من ضرورة لتخطي ما نحن فيه، لبنان مصادر القرار من قبل قوى اقليمية قوية تملك ادواتها التنفيذية في لبنان، ولا حل الا بمظلة دولية تعيد الجميع الى الدولة وتخلصنا من حكم الدويلة، فهل تذهب القوى الحيّة في مجتمعنا الى الجوهر مباشرة بدلاً من مواصلة التلطي والتلهي بالتفاصيل والقشور؟