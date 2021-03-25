نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الخميس ٢٥ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-السفراء على خط حلحلة العقد وشيا تسأل من بعبدا ألم يحن الوقت للبدء بالتسوية؟

-هل يحاول النظام السوري استبدال الأوكسيجين بالمخفيين في سجونه؟

-السجناء في عمق الأزمة والتقنين بالغذاء يصيبهم جوعاً

لا بشارة للبنان في عيد البشارة، فالاتصالات بين الأطراف المعنيين بتشكيل الحكومة شبه غائبة واستعيض عنها باتصالات يجريها سفراء الدول المهتمة بالشأن اللبناني، اتصالات السفراء على مستويين، مع المسؤولين اللبنانيين ومع بعضهم بعضاً. اليوم كان دور السفيرة الأميركية التي جالت على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة المكلف، واللافت أن أركان الدبلوماسية في لبنان بدأوا يتخلون عن دبلوماسيتهم عندما يتحدثون عن الوضع اللبناني، فالسفيرة دورثي شيا سألت اليوم ألم يحن الوقت للتخلي عن المطالب لتشكيل الحكومة والبدء بالتسوية، أهمية الموقف الأميركي إضافة إلى صدوره عن السفيرة أنه جاء بعد زيارة لعون في القصر الجمهوري، فهل يسمع عون والحريري صوت الدبلوماسية الأميركية بعدما صمّا آذانهما عن سماع صوت معاناة الناس ووجع اللبنانيين.

توازياً ينعقد غداً الجمعة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وذلك للبحث في شؤون صحية وامنية واقتصادية ومعيشية ومالية، فهل تحول المجلس الأعلى بديلاً عن مجلس الوزراء؟ وهل نجح عون في ايجاد سلطة تنفيذية موازية في ظل عدم رغبة حسان دياب في تفعيل حكومة تصريف الأعمال؟ ونتيجة لعدم نجاح الحريري حتى الآن في تشكيل الحكومة المنتظرة؟ بمعزل عن الجواب، الواضح ان ما يحصل يشكل انتهاكاً جديداً للدستور ويؤكد مرة جديدة أن كل شيء في لبنان تحول وجهة نظر حتى الدستور والقوانين.

في هذا الوقت لا تزال الزيارة التي قام بها وزير الصحة إلى سوريا مصدر استهجان عدد كبير من اللبنانيين، اذ كيف تحولت سوريا الأسد التي تمتص دماء اللبنانيين يومياً إلى داعم ومخلص؟ ألا يدرك وزير الصحة أن سوريا الأسد التي شكرها لأنها أمنت للبنان كمية من الأوكسيجين غير ضرورية هي التي تخنق اللبنانيين بتهريب الأدوية والمحروقات والمواد الغذائية؟ ألا يدرك حمد حسن أن سوريا الأسد تقتل حياة اللبنانيين كل يوم بتهريب السلع الأولية التي يدعمها مصرف لبنان؟ فيا حضرة الوزير توقف عن شكر سوريا والضحك علينا، أطلب منها اذا كنت تمون عليها حقاً أن تتوقف عن سرقة لبنان وأن تعيد إليه من تبقى من مفقوديه في سجونها وزنزاناتها، ان سوريا الأسد هي دولة أمعنت في اجرامها ضد اللبنانيين فاحترموا عقولنا والحقيقة وتوقفوا عن تصويرها وكأنها جمعية خيرية أو سفيرة للنيات الطيبة ونصيرة للإنسانية المعذبة.