نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الجمعة ٢٦ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-اجتماع في بعبدا يضع تفعيل عمل الحكومة المستقيلة على نار حامية فماذا يقول الدستور؟

-فضيحة جديدة تفتك بالجامعة الوطنية فمن هو المستفيد ومن يحاسب من؟

-لبنان يدخل في الموجة الثالثة من تفشي كورونا مع انتشار السلالة البريطانية.

مسؤولو العالم تعبوا من لبنان، تعبوا لتعب اللبنانيين فيما مسؤولو لبنان لم يتعبوا ولم يشعروا بتعب ابناء بلدهم، إنها المفارقة المضحكة المبكية عند حكام آخر زمان، ففيما العام كله مشغول بمصير لبنان وبؤس شعبه لا يزال ضمير المسؤولين عندنا يغط في نوم عميق.

سفراء دول العالم يجولون على القصور الرئاسية والمقرات الرسمية والسياسية فيما الحراك الداخلي شبه مقطوع، فهل مطلوب من دول العالم ان تشكل حكومتنا عنا؟ وهل مسموح ان يهتم العالم لأمرنا أكثر مما نهتم نحن بأنفسنا. سفراء الدول وجهوا خلال جولاتهم الأخيرة انذاراً واضحاً وأخيراً إلى السلطات اللبنانية، معتبرين ان الوضع الاستثنائي يستلزم القيام بخطوات استثناىية وتشكيل الحكومة المنتظرة في أقرب وقت ممكن، فماذا كانت النتيجة؟ حتى الآن لا شيء، علماً أن معلومات “صوت بيروت انترناشونال” تفيد ان الدول المعنية بالشأن اللبناني تنازلت عن بعض شروطها في تشكيل الحكومة وخصوصاً تلك المتعلقة منها بشكل الحكومة وطبيعتها، وهو ما عبرت عنه السفيرة الأميركية عندما شددت في تصريحها من قصر بعبدا على أهمية التسوية.

الخطوة المتقدمة للدبلوماسيتين العربية والغربية لم تقابل بالمثل، فاستمر المسؤولون اللبنانيون في اتباع سياسة التذاكي والالتفاف على الدعوات الصادرة لإنهاء الأزمة الحكومية، من هنا فإن الأسبوع الطالع قد يكون مفصلياً، فالوضع لم يعد يحتمل التسويف والمماطلة، فإما أن يبادر المسؤولون اللبنانيون وإما أن يستعيد المجتمعان العربي والدولي زمام المبادرة، علماً ان شكل التحرك العربي والدولي لم يتضح بعد ولا حجمه ولا مداه، فهل يتحرك المسؤولون عندنا قبل فوات الآوان؟ الشك هنا سيد الموقف، فلان مسؤولينا اعتادوا الوصاية فانه لا يمكنهم ان يكونوا اسياد قرارهم ولانهم اعتادوا الذل والهوان فانه يستحيل عليهم أن يزسموا لشعبهم طريق الحرية والتحرير.