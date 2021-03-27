نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم السبت ٢٧ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-الحراك الدبلوماسي يصب في عين التينة فما فرص بري في خرق تناقضات التشكيل؟

-الأسد وحزب الله من جديد في دائرة الاتهام باغتيال الرئيس رفيق الحريري، فهل يتغير مسار المحكمة الدولية؟

-طب الأسنان ضحية كورونا والأزمة والقطاع مهدد بالسقوط تحت ضربات الدولار

ماذا بعد الحراك الدبلوماسي العربي والغربي في لبنان؟ علماً ان كلمة بعد لا تنطبق تماماً على الوضع اللبناني حالياً، فالحراك الدبلوماسي مستمر ومتواصل وهو تظهّر اليوم عبر زيارة السفير السعودي وليد بخاري الى المختارة ولقاءه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في الظاهر الحركة الدبلوماسية كثيرة التشعب ومتعددة الاتجاهات، لكنها على ما يبدو ستعود وتصب في عين التينة، ففي معلومات “صوت بيروت انترناشونال” ان مبادرة ما يعد لها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتنطلق من تكريس حقين، الأول حق رئيس الجمهورية في قبول رفض كل الأسماء والتوزيعات الواردة في تشكيلة رئيس الحكومة المكلف، والثاني حق الحريري في رفض ان يكون هناك ثلث معطل لأي طرف، والمقصود هنا تحديداً فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. فهل يدفع الرئيس بري في اتجاه تنفيذ مبادرته؟ وهل ينجح في مسعاه؟

الاجواء المحلية والمعطيات الاقليمية تشير بوضوح الى ان ما يعد له بري لن يكون بمثابة نزهة، ففي الداخل تعقيدات كثيرة ومطبات كبيرة تحول دون الوصول الى الحل المنشود، وتمنع الازمة الحكومية المفتوحة منذ حوالي سبعة اشهر، اما في الخارج فان التجاذب الايراني الاميركي على اشده في المنطقة وقد عبر عنه بوضوح وصراحة امس المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الايراني حسين امير عبد اللهيان اذ غرد معتبراً ان” السعودية واميركا وفرنسا تتبع سياسة عدم وجود حكومة قوية والانقسام واضعاف المقاومة وان كل هذه الامور هي الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصيهوني واضعاف لبنان”.

الموقف الايراني معبر خصوصاً انه يأتي بعد زيارة غير ناجحة لحزب الله الى سوريا ظهّرت الاختلاف الايراني الروسي في مقاربة ملفات المنطقة.

في النتجية، التعقيدات المحلية أمامنا، والصراعات الاقليمية وراءنا فإلى أين المفر؟