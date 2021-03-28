نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الأحد ٢٨ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

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غريب ما يحصل في لبنان، كل الناس يريدون ويرغبون ويعملون لتشكيل حكومة باستثناء ابرز شخصين معنيين بالتأليف، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، فمن استمع وقرأ وتابع بين الأمس واليوم ما دار من سجال بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، سيطرت عليه الحيرة وتملكه العجب، انها سجالات خارج الزمان والمكان، ولا تقول شيئاً إلا لأصحابها وكاتبيها وقارئيها، فالناس في واد آخر، الناس يريدون حكومة اليوم قبل الغد، لأنهم يدركون الا شيء أسوأ من الفراغ، لاسيما في ظل حكومة مستقيلة حتى عن تصريف الاعمال، وفي ظل ازمة اقتصادية مالية اجتماعية تهدد ما تبقى من مقومات الوطن، فأين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف مما يحصل؟ هل هما مسؤولان حقاً؟ ام استقالا نهائياً من المسؤولية الوطنية وقررا الخضوع لامرين، المصالح الخاصة ومصالح القوى الاقليمية والدولية، هل من المعقول ان اعلى مسؤولين في الجمهورية غير قادرين على التفاهم على تشكيل حكومة فيما شعبهما يئن من الفقر والعوز وفيما خيرة شباب وطنهما يقفون اذلاء على ابواب السفارات؟

الاثنان اسقطا بعنادهما وقلة مسؤوليتهما كل المبادرات، من المبادرة الفرنسية الى المبادرة البطريركية واليوم يتردد ان ثمة مبادرة لتشكيل الحكومة يعمل لها الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وترتكز على تشكيل حكومة من ٢٤ وزيراً، رئيسها ونائب الرئيس لا يتوليان اي حقيبة وزارية، مقابل ٢٢ وزيراً يتولى كل واحد منهم وزارة واحدة، على الا يكون فيها ثلث معطل لاي فريق، فهل ينجح الثنائي بري جنبلاط فيما فشل فيه الرئيس الفرنسي والبطريرك الماروني؟ المعطيات والمعلومات تشير الى ان المبادرة الجديدة سيكون مصيرها كالمبادرتين السابقتين.

محلياً عون والحريري يخترعان حروباً وهمية لتبرير عدم التأليف، أما اقليمياً فإيران لا تريد ان تفرج عن تشكيل الحكومة قبل انجاز التفاهم مع الادارة الاميركية الجديدة، وفي الانتظار سيتواصل الانهيار وما علينا إلا أن نشفق على انفسنا لاننا محكومون من حكام محكوومين ومأمورين ومسيرين.