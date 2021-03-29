نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الاثنين ٢٩ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-مقايضة شيطانية في قصر الأونيسكو، السلفة أو العتمة والنواب يبصمون.

-اتصالات ووساطات وزيارات لكن الحكومة طبخة بحص.

-الأدوية الايرانية تغزو لبنان، لا مواصفات ولا مختبرات وإخبار لتوقيفها

مرة جديدة يثبت مجلس النواب انه ليس أكثر من صالة عرض للمسرحيات الفاشلة، عنوان العرض الأخير اليوم قانون استعادة الأموال المنهوبة المتأتية من الفساد، ثلاث ملاحظات أساسية تسجل على التمثيلية الفاشلة: الاولى ان معظم الذين صوتوا على القانون داخل البرلمان والذين عادوا وتفاصحوا على المنصة الخارجية لقصر الأونيسكو معظم هؤلاء ينتمون إلى أحزاب فاسدة،سرقت اموال الناس طوال ثلاثين عاماً وجعلت اكثر من ثلثي اللبنانيين فقراء، فكيف يسمح هؤلاء لانفسهم ان يتحدثوا عن الفساد وعن محاربته وهم وأحزابهم من اركان الفساد؟! الا يدركون انه اذا كان حبل الفساد طويلاً وطويلاً جداً فإن حبل الكذب اقصر من قصير.

الملاحظة الثانية ان نواب الامة خرجوا يبشرون اللبنانيين بضرورة انشاء محكمة مالية تنفذ قانون استعادة الأموال المنهوبة، مشيرين الى ان هذا الامر يندرج في خانة استقلالية القضاء، فعلى من تتذاكون يا حضارات المشرعين؟ فأنتم شرعتم قانوناً هو في الحقيقة قانون مع وقف التنفيذ ليس الا، اذ متى تنشأ المحكمة المالية؟ ومتى تصدر المراسيم التنفيذية الخاصة بها؟ والاهم اين استقلالية القضاء؟ الا تعلمون ان التشكيلات القضائية عالقة منذ اكثر من سنة في درج رئيس الجمهورية لانه غير راض عن اقصاء بعض الاسماء المؤيدة له عن مواقعهم المؤثرة؟ فماذا فعل معظمكم للدفاع عن استقلالية القضاء؟ الم تسكتوا وترضخوا وتزعنوا؟ ولا تعلمون هنا ان الساكت عن الحق شيطان اخرس؟

الملاحظة الثالثة تتعلق بسلفة الكهرباء التي قررها مجلس النواب والبالغة قيمتها مئتي مليون دولار، فمرة جديدة تسرق اموال اللبنانيين امام اعينهم، وذلك تحت شعار اما السلفة او العتمة، انها مقايضة شيطانية تضع اللبنانيين دائماً أمام قدرهم الاسود وتجعلهم يشاهدون كل فترة فضيحة برلمانية جديدة كلفت الخزينة حوالي ٥٠ مليار دولار، اي نصف المديونية العامة، فمتى يتوقف نزيفنا اليومي مالياً وكهربائياً؟ اي متى تستعاد الاموال المنهوبة حقاً؟ ومتى تأتي الكهرباء التي ننتظرها منذ اكثر من ثلاثين عاماً، ولكن بلا أمل.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تقديم حكومة الولايات المتحدة الاميركية مكافأة تصل لعشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن ارهابي حزب الله سليم عياش لتورطه في عمليات تهدف الى الحاق الأذى باشخاص اميركيين وتضمن الخبر رقماً للاتصال عبر تلغرام او سكنال او واتساب مع هاشتاغ #سليم_ما_حد_منك_سليم #لبنان.

وفور انتشار الخبر غرّد رجل الأعمال الشيخ بهاء رفيق الحريري عبر “تويتر” كاتباً “أرحّب بهذا الاجراء الذي أخذته إدارة بايدن لمحاسبة أحد المشاركين في اغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري . لقد أكدت دائماً أنّ العدالة يجب أن تسود”.