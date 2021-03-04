نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الخميس 4 آذار 2021

في نشرة أخبار اليوم:

-التلقيح ضد كورونا في لبنان، انتصارات وهمية ومغالطات وشوائب بالجملة

-القطاع السياحي يحتضر بعدما كان المتهم الاول بنشر كورونا فهل يعود الى الحياة قريباً؟

-وباء كورونا والاضطرابات يضعان العام الدراسي والامتحانات الرسمية في مهب المجهول

نحن نعيش في جمهورية اللامعقول، بل في جمهورية تسبب الضحك والبكاء في آن معاً، الشارع يغلي والناس تنتفض بعدما بلغ الفقر حد الجوع والانهيار، في المقابل الحل عند كبار المسؤولين هو كالآتي: في بعبدا رئيس الجمهورية يستقبل حاكم مصرف لبنان ليسأله عن سبب ارتفاع سعر الدولار، معقول! الرجل الاول في الجمهورية يصحو الآن على الواقع الاسود للبنانيين طالباً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التحرك، اين كان الرئيس منذ اسبوع ومنذ شهر ومنذ سنة؟ اين كان عندما بدأ الدولار بالارتفاع تصاعدياً؟ ماذا كان يفعل؟ بما كان مشغولاً فلم ينتبه ولم يتنبه الى ارتفاع سعر الدولار؟ الا يعرف ان اللبنانيين في عهده صاروا من افقر شعوب الارض، وان الحد الادنى للاجور في البلد الذي يحكمه صار من الادنى في العالم، وهو يعادل الحد الادنى للاجور في افغانستان.

من جهة ثانية حكومة تصريف الاعمال لم تستوعب حتى الان دقة المرحلة وتكتفي بتصريف الاعمال الضرورية والضرورية جداً فهل هذا منطقي في دولة على شفير الافلاس وفي وضع اقتصادي اجتماعي على حد الانفجار؟

من جهة ثالثة رئيس الحكومة المكلف يسافر من جديد الى خارج لبنان ووجهته هذه المرة الامارات العربية المتحدة، ايضا هل هذا مسموح؟ الا يدرك الرئيس الحريري ان الناس تكاد تختنق وان المطلب الاول والاخير لاخراج البلد من مأزقه هو في تشكيل الحكومة؟ الا يدرك سعد الحريري ان بقاءه خارج لبنان في معظم الاحيان لا يسرع بتاتاً الوصول الى تشكيل حكومة؟

البلد في مأزق والناس في مأزق وتشكيل الحكومة في مأزق، فمتى يواجه سعد الحريري المآزق الداهمة ويسعى الى حل المشاكل والعقد داخلياً بدلاً من الهرب منها بالسفر الى الخارج؟ لبنان على المحك، فمتى يصبح المسؤولون عندنا مسؤولين حقاً بل متى يصبح عندنا قيادات تقودنا الى التقدم والازدهار لا الى التقهقر والانهيار؟