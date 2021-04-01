نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الخميس ١ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-الثورة اطاحت الحريري ودياب ودفعت باديب للاعتذار فأين هي من مسرحية تشكيل الحكومة؟

-لبنان الأغلى في المنطقة لناحية أسعار المواد الغذائية والسواد الأعظم من اللبنانيين فقراء.

-التسعيرة تكسر الجرة بين الطاقة وأصحاب المولدات والتصعيد سيجر مزيداً من العتمة.

هل ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمته أمس يندرج في اطار ترطيب الأجواء السياسية وزرع التفاؤل أم يعبر عن تبدل ايراني حقيقي على صعيد التعاطي مع الواقع الحكومي؟ نصر الله دعا الى وضع كل الأمور جانباً والقيام بمحاولة جادة لانهاء المأزق الذي يعيشه البلد حالياً، مشيراً الى وجود جهود جادة وجماعية من اكثر من جهة للتعاون وذلك لتذليل ما تبقى من عقبات.

الكلام المتفائل لنصر الله، هناك تسريبات اعلامية عن شبه توافق حتى الآن على بنود المبادرة التي يعمل الرئيس نبيه على تسويقها لدى الاطراف المختلفة، فهل تصل المساعي الجارية الى انهاء الازمة الحكومية المفتوحة منذ حوالى سبعة اشهر الى خواتيمها الايجابية؟ وهل اصبحت ايران راغبة حقاً في بيع ورقة تشكيل الحكومة؟ الاجواء الاقليمية لا تؤشر الى ذلك، لكن ثمة امراً واحداً استجد في الايام الاخيرة قد يكون قلب المعادلة الحكومية رأساً على عقب، ففي المعلومات ان فرنسا جادة جداً في مسألة فرض عقوبات اوروبية على القادة اللبنانيين الذين تعتبر انهم مسؤولون عن عرقلة تشكيل الحكومة، وهذا الامر دفع عدداً من المسؤولين اللبنانيين الى تلمس الخطر الوشيك، فجرت اتصالات تحت الطاولة بهدف تليين المواقف العونية والحريرية المتصلبة، وقد دخلت اطراف سياسية كثيرة على الخط في محاولة لتدوير الزوايا وايجاد حلول وسطية للاشكاليات القائمة. فهل يكون التلويح بالعقوبات الاوروبية هو الحل المطلوب للازمة الحكومية؟ حتى الآن لا شيء مؤكد ونهائي علماً ان الكفة السلبية لا تزال الارجح والأقرب إلى منطق الأمور.

توازياً المشاكل الحياتية تقوى يوماً بعد يوم، فالعتمة تتمدد والسرقات تنتشر والفقر يتفاقم ما يفتح البلد على المجهول، فهل يعي المسؤولون حجم المخاطر فيعمدون الى تشكيل حكومة؟ ام ان لاءات ايران تبقى اقوى من اي حل؟