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نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الجمعة ٢ نيسان ٢٠٢١

2 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2021 10:41 صباحًا
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في نشرة أخبار اليوم:

-نقابة المحامين على خط النار بين تجاذبات المركزي – وزارة المال حول التدقيق الجنائي.

-اندفاعة المانية لاعادة اعمار المرفأ فهل ينجح الضغط بتسريع تشكيل الحكومة؟

-معمول العيد، حلويات شرقية اصيلة بلا هوية طائفية.

في الجمعة الحزينة كل شيء يوحي الحزن في لبنان، في السياسة والاقتصاد والحياة اليومية، كل الافاق تبدو مغلقة وكل السيناريوهات المحتملة رمادية حتى لا نقول سوداوية. حكومياً تفاؤل الامس المبالغ فيه اساساً تبدد بعضه اليوم، فصيغة الحل التي طرحها وليد جنبلاط وايدها نبيه بري لا تزال يتيمة اي بلا اب يسعى إلى تسويقها لدى الفئات المعنية.

معلومات صحفية اشارت امس الى ان الرئيس ميشال عون وافق على التخلي عن شرط الثلث المعطل مقابل موافقة رئيس الحكومة المكلف على التخلي عن صيغة الـ١٨ وزيراً واستبدالها بصيغة الـ٢٤ وزيراً، لكن حتى الآن لا شيء يؤكد الموافقتين، اي ان الامر لا يعدو كونه مجرد تسريبات اعلامية قد تكون صحيحة وقد  لا، كما ان كل موافقة قد تكون مرتبطة بتفاصيل وامور معينة قد تبلغ حد الشروط، فهل ثمة من بحث في هذه التفاصيل؟ علماً ان الشيطان في المفاوضات يكمن في التفاصيل.

من هنا فان الامور لا تزال في مرحلة اعلان النيات لا اكثر ولا اقل، وبالتالي فان الوصول الى تشكيل الحكومة يفترض اتصالات ومباحثات ومشاورات وقرارات، فهل يمكن اجراء كل هذه الامور فيما رئيس الحكومة المكلف غائب عن لبنان ولو ان الهاتف الخلوي في جيبه.

توازياً التخلي الرسمي عن السيادة اللبنانية في البحر اتخذ منحى فضائحياً مع تبرئة وزير خارجية لبنان سوريا مسبقاً اذ اكد ان الخطوة السورية لا تشكل اي اعتداء على سيادة لبنان، وان الضجة المثارة حول القضية مبالغ فيها، فهل شربل وهبة هو وزير خارجية لبنان ام وزير خارجية سوريا؟ ولم يشعر نفسه مرغماً على ان يكون ملكياً اكثر من الملك او بالاحرى اسدياً اكثر من اركان نظام بشار الاسد؟ فيا حضرة الوزير لا تنسى صفتك ولقبك ومسؤولياتك ولا تبالغ في تقديم اوراق اعتمادك الى “الشقيقة”، وتذكر كل ما فعلته سوريا الاسد في لبنان، استعد تاريخها الاسود قبل ان تعطيها صك براءة على بياض.

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