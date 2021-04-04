نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الأحد ٤ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-ثمانية أشهر على انفجار المرفأ والحقيقة لم تظهر بعد، فما الموانع؟

-التوطين المقنع يتسرب من ابواب مشرعة والمفتاح في التنازل عن حق العودة.

-التشكيلة الحكومية في نفق اسود، وعون والحريري ينتظران من يبادر أو لا.

٤ نيسان ٢٠٢١ انه يوم القيامة لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، ٤ نيسان ٢٠٢١ انه ايضاً ذكرى مرور ثمانية اشهر على تفجير مرفأ بيروت، قيامة المسيح تعطي الأمل في الأرض وتزرع الرجاء عند البشر، اما تفجير المرفأ فيرمز إلى الفشل والدمار والموت، والفشل الذي نتحدث عنه ليس فشل مواطنين ومجتمع، بل فشل مؤسسات رسمية ودولة، وهو فشل لم يتوقف في الرابع من آب ٢٠٢٠ بل هو مستمر ومتواصل حتى الآن، اذ اين اصبحت التحقيقات بعد كل هذه الاشهر الطويلة من الانتظار الثقيل؟ هل حددت المسؤوليات؟ هل عرف من فجر ومن شارك ومن تواطأ ومن اهمل؟ هل عرفت الجهات المعنية ما اذا كان التفجير يتعلق بعمل ارهابي ام انه مجرد فعل ناتج عن خطأ واهمال؟

حتى الآن لا جواب عن كل هذه الاسئلة، والسبب لا يتعلق بتقصير عند السلطة القضائية، فالمحققان العدليان السابق والحالي قاما بما يتوجب عليهما، لكن المشكلة في امرين، العراقيل الداخلية التي يضعها السياسيون لحماية انفسهم وذلك تحت عناوين براقة ابرزها الحصانة النيابية وهناك ايضا العراقيل الخارجية ذاك ان القضاء اللبناني لم يتسلم حتى الآن كل تقارير الوفود الامنية الغربية التي جاءت إلى لبنان.فلما هذا التأخير؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ وهل كتب على لبنان ان يكون ضحية التأخير في كل شيء بدءاً من تحقيقات المرفأ وصولاً إلى تشكيل الحكومة؟

فالحكومة وبعكس ما تردد قبل عطلة العيد لم تنضج ظروفها الموضوعية بعد، وقد كان رئيس الجمهورية صريحاً في بكركي عندما اعلن ان العقد تتكاثر وكلما حلت عقدة برزت اخرى، كما كان واضحاً عندما اعتبر ان موعد الخروج من النفق الاسود لا يمكن ان يتحدد قبل عودة رئيس حكومة المكلف من رحلته الى الخارج، وهي مقاربة واقعية للأمور، فالمسؤولون عندنا اعجز من ان يتفاهموا عندما يجتمعون، فكيف لهم بالتالي ان يتفقوا وان يتفاهموا بالمراسلة او بواسطة الخلوي، كل هذا يعني ان التشكيلة الحكومية مؤجل البحث فيها الى ما بعد عطلة العيد على الأقل، فهل قدر لبنان ان يبقى معلقاً على الصليب حتى ولو جاء زمن القيامة؟