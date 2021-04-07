نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الأربعاء ٧ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-يوم طويل لوزير الخارجية المصرية في لبنان فماذا حمل في جعبته؟ ولماذا استثنى باسيل وحزب الله؟

-بعد ايران ما هي مصادر تمويل حزب الله؟ احداث واعتقالات تكشف المستور

-التدقيق الجنائي ينطلق مجدداً، المركزي ملزم بتسليم الحسابات فهل يطال التدقيق وزارة المال؟

في لبنان حركة سياسية وحكومية لافتة بطابع عربي اليوم، فوزير الخارجية المصرية الذي يتحرك بدعم اقليمي واضح جال على المسؤولين والقيادات اللبنانية وذلك للضغط في اتجاه تشكيل الحكومة، فهل ما لم تنجح به باريس منذ ثمانية اشهر تقريباً يمكن ان تنجح به القاهرة؟

في المبدأ الامور معقدة ولا يبدو في الافق بوادر حل او حتى حلحلة، اذ تبين ان كل ما تردد في اليومين الفائتين عن امكان سفر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى باريس غير صحيح وغير دقيق تماماً كما اشارت “صوت بيروت انترناشونال” منذ اللحظة الاولى لنشر الخبر، فالعاصمة الفرنسية لم توجه اي دعوة لا الى باسيل ولا الى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ولم تحدد لهما مواعيد مع المسؤولين الفرنسيين، وبالتالي فان كل ما اثير اعلامياً وسياسياً في لبنان لا اساس له من الصحة، فباريس ليست في هذا الوارد اقله حتى الآن وما يقال عن باريس يقال ايضاً عن الفاتيكان، اذ روج اعلامياً ان الكرسي الرسولي استدعى الرئيس سعد الحريري وذلك للتباحث في الشأن الحكومي وقد استند كثيرون الى هذا الخبر ليبنوا تحليلات وليتوصلوا الى استنتاجات، والحقيقة ايضا ان الحريري اتصل منذ اسبوعين بدوائر الفاتيكان متمنياً تحديد موعد له للقاء البابا فرنسيس، وقد جاءه الرد قبل يومين، حيث اعطي موعداً للقاء البابا في الثاني والعشرين من الجاري،

اذاً الخبران المتعلقان بباريس وروما غير دقيقين ولا يستندان الى اسس واقعية، ما يدل على حجم التضليل الذي يمارس في لبنان فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، فهل القصد من كل ما يسرب خطأ هو لتعبئة الوقت المستقطع ولصرف الانتباه عن امعان المسؤولين اللبنانيين في عرقلة تشكيل الحكومة ام ان المسؤولين الفاشلين يعوضون عن فشلهم اليومي والمستمر بسيناريوهات متوهمة وبلقاءات افتراضية في كبريات عواصم العالم؟

في هذا الوقت الحقائق المعيشية السوداء تفرض نفسها والاسعار تحلق في ظل غياب شبه تام لوزارة الاقتصاد، فهل كتب على لبنان ان يبقى بين حدين، افتراضات وتوهمات دبلوماسية وعجز سياسي اقتصادي يبلغ حد الفشل والانهيار؟