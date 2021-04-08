نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الخميس ٨ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-بالهروب إلى الأمام يرد معرقلو التشكيل على التلويح الفرنسي بالعقوبات

-بعد المال والسلاح جمهورية السوبرماركت تولد من رحم “حزب الله”.

-عزل لبنان عن النظام المالي العالمي يهدد الاستيراد فهل يعي المسؤولون الخطورة؟

هل تكون العقوبات الاوروبية هي الحل لمخطط عرقلة تشكيل الحكومة؟ وهل كي المعرقلين بنارها هو اخر الدواء؟ ومن يستمع الى ما قيل بين الامس واليوم اوروبياً يلاحظ ان لغة الوعيد والتهديد هي السائدة.

أمس اعلن وزير خارجية فرنسا ان الايام المقبلة ستكون مصيرية، وان فرنسا بصدد اتخاذ اجراءات بحق من عرقلوا حل الازمة في لبنان، واليوم اكد مصدر فرنسي رفيع ان العقوبات على شخصيات لبنانية خيار جدي، وانه لن تكون هناك اي مشكلة مع الاتحاد الاوروبي في بروكسل.

وكشف المصدر الفرنسي ان باريس ستفاوض على الاسماء والعقوبات وقد تفرض حظر سفر الى اوروبا بشكل غير رسمي عبر منع تأشيرات الدخول من خلال الية شنغن، اذا تحقق ما يقوله الفرنسيون هذا يعني ان الايام المقبلة ستكون مفصلية حقاً على صعيد تشكيل الحكومة، فالرغبة في تشكيل الحكومة اضحت رغبة اممية والتحرك الدولي لانهاء المأزق اكتسب مسعى قوياً جداً، فعلى الخط المباشر للحل هناك فرنسا واوروبا وروسيا والفاتيكان ومصر والخليج وجامعة الدول العربية، وخلف كل هذه القوى الولايات المتحدة الاميركية التي تريد للمساعي الفرنسية ان تنجح وان تحقق اهدافها.

فهل سنكون في الايام المقبلة امام حراك جديد يهدف الى الخروج من حال المراوحة الحكومية بل يهدف حتى الى تجاوز النكسة التي اصيبت بها عملية التشكيل نتيجة سقوط الزيارة الباريسية لجبران باسيل وعدم تحقق لقائه برئيس الحكومة المكلف؟ الايام المقبلة كفيلة بالاجابة عن هذا السؤال، علماً بان صمت حزب الله لا يوحي بالاطمئنان، اذ يدل على عدم رضا وعدم ارتياح، كما ان فتح رئيس الجمهورية ليل امس معركة التدقيق الجنائي في اطار اعلامي شعبي يدل على ان سياسة رفض الاعتراف بالواقع وتجاوزه لا تزال هي مسيطرة على الحكم.

فالى متى يستمر حكامنا في اتباع سياسة الهروب الى الامام فيما الاوضاع تتدحرج كل يوم بل كل دقيقة الى الوراء؟