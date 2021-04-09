نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الجمعة ٩ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-سعد الحريري يتفنن في قمع الاعلام فهل رمى القلم وشهر سلاح القمع؟

-هل تستفيق الضمائر للتوقيع على تعديل المرسوم الذي يحفظ حق لبنان بثروته النفطية؟

-بعد الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي يلوح بعصا العقوبات ضد سياسيين لبنانيين متهمين بالفساد وبتحويلات نفطية.

الوضع الحكومي عود على بدء، فكل شيء سقط دفعة واحدة، المبادرة الفرنسية تترنح ان لم نقل انتهت، الزيارة الثانية لرئيس الحكومة المكلف ورئيس التيار الوطني الحر الى باريس اجهضت قبل ان تولد، مساعي الخير الحكومية من قبل نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط بحكم المجمدة، زيارتا وزير الخارجية المصرية والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية لم تحققا اي تقدم ولم تتمكنا من احداث اي خرق، ولان الامور معقدة الى هذا الحد كان من الطبيعي ان يعود الدولار الى التحليق وان يتم التداول به بين١٢٧٠٠ و ١٢٧٧٥ ليرة، في هذه الاجواء بالذات تلّوح باريس بلعبة ورقتها الاخيرة المتمثلة بالعقوبات الاوروبية على مسؤولين وقادة لبنانيين تعتبرهم مسؤولين او مساهمين عن قصد في عرقلة تشكيل الحكومة، فهل تنجح العقوبات الاوروبية حيث فشلت العقوبات الاميركية حتى الآن على الاقل؟ والاهم من ستشمل هذه العقوبات؟ هنا تبرز معلومتان متناقضتان، الاولى ان العقوبات ستقتصر على التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل وكل من يدور في فلكيهما، اما المعلومة الثانية فتؤكد ان رئيس الحكومة المكلف لن يكون بمنأى من العقوبات وخصوصاً ان باريس لم تهضم لحد الآن كيف التف على مبادرتها لجمعه بباسيل ما ادى الى الغاء الاخير زيارته لفرنسا.

توازياً الرسالة القاسية التي وجهها رئيس الجمهورية لتفعيل التدقيق الجنائي لا تزال تثير المزيد من ردود الفعل السلبية، فثمة من يربطها بالحرب الحكومية المفتوحة، وان عون اراد استغلالها كورقة ضغط على بعض الاطراف السياسية، في المقابل هناك من اعتبرها انها لا تليق برئيس الجمهورية، اذ تكلم عن الموضوع وكأنه غير مسؤول او غير قادر على فعل اي شيء.

هذا سياسياً اما اقتصادياً فالثابت ان الانتقادات العلنية القاسية التي وجهها الرئيس عون الى المصرف المركزي والى المصارف اللبنانية انعكست سلباً على النظرة العالمية على القطاع المصرفي في لبنان ما ادى الى توقف ٤ مصارف كبرى في العالم عن التعامل مع المصرف المركزي، فهل غاية التدقيق في النتيجة الحد من الخسائر وتعزيز الوضع النقدي اللبناني او ان يساهم اكثر فاكثر بضرب ما تبقى من قطاعنا المصرفي ومن ماليتنا شبه المنهارة؟